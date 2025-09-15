Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (lần thứ hai).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các ông: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng cán bộ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng… cùng tham dự Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đơn vị trong Quân đội đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết ngày 15/9/1945, chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã ra Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng (tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay).

Với bề dày truyền thống, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tích cực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Phát triển sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất xây dựng nền kinh tế đất nước.

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài," Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhà máy Công nghiệp Quốc phòng nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, triệt để khai thác mọi tiềm năng, phát huy hiệu quả các dây chuyền sản xuất để làm ra nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu dân sinh như: phụ tùng xe đạp, bếp dầu, quạt trần, phụ tùng các ngành công nghiệp..., góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hóa, vật tư phục vụ nhu cầu của đời sống xã hội và sản xuất công nghiệp của đất nước...

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bước vào thời kỳ đổi mới, Quân giới Việt Nam, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nhanh chóng chuyển đổi cơ chế quản lý, xác định lộ trình, bước đi phù hợp; coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học-công nghệ, huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc phòng; tập trung đầu tư có trọng điểm cho các sản phẩm mũi nhọn với trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng tính lưỡng dụng trong đầu tư phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất quốc phòng với kinh tế.

Tính riêng trong 5 năm gần đây, cán bộ, chiến sỹ, người lao động Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc chỉ lệnh sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, vũ khí quân binh chủng; đóng mới gần 140 tàu và sửa chữa trên 380 lượt tàu quân sự các loại... kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trang bị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội, phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước và quốc tế.

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, vượt qua điều kiện đặc biệt khó khăn trong tiếp cận tài liệu thiết kế công nghệ sản xuất vũ khí, Tổng cục đã tập trung đột phá vào 5 hướng chính là: phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật mới; sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; sản xuất vật tư kỹ thuật; nâng cao chất lượng sản phẩm; áp dụng công nghệ mới, hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tiêu biểu như: xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến. Sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Nghiên cứu, chế thử, sản xuất thành công nhiều sản phẩm vũ khí công nghệ cao, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, với nhiều sản phẩm dân dụng, kinh tế quốc dân chất lượng cao, có thương hiệu, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khả năng tự nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí để bảo vệ tổ quốc, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội, giúp quân đội làm nên những chiến công hiển hách. Tinh thần sáng tạo và tài năng về chế tạo vũ khí đánh giặc cứu nước đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng," Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, người lao động ngành công nghiệp quốc phòng, nhiều tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; Đảng, Nhà nước và Quân đội đã trao tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ quân giới, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã xây dựng nên trong 80 năm qua.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, tri ân và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần nâng niu trân trọng, tiếp tục phát huy cao độ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cho biết để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng; các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về phát triển Công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành công nghiệp quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chíp bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư chỉ rõ xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân công nghiệp quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho công nghiệp quốc phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược; kết hợp nhiệm vụ phát triển Công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển Công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị chiến lược công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tổng Bí thư dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.