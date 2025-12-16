Kinh tế

Đà Nẵng chuyển biến từ cơ sở trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU

Thành phố Đà Nẵng đã bàn giao hơn 70 tàu cá không đủ điều kiện cấp đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã được rà soát và giao cho chính quyền cơ sở quản lý.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 4.037 tàu cá, tất cả đã hoàn thành việc đăng ký và cập nhật lên hệ thống VNFishbase; trong đó số tàu cá không đủ điều kiện cấp đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã được rà soát và giao cho chính quyền cơ sở quản lý là hơn 70 tàu cá.

Đây là những tàu cá dưới 15m không đủ điều kiện ra khơi của phường Sơn Trà được chính quyền địa phương bố trí neo đậu tập trung tại Cảng cá Thọ Quang nhằm thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát. Trong đó chủ yếu là những tàu thiếu các giấy tờ liên quan về hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thẻ vàng IUU #Đánh bắt cá #Ngư dân TP. Đà Nẵng
