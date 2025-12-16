Giá ớt chỉ thiên cao kỷ lục, nông dân Vĩnh Long thu lãi lớn

Nông dân tỉnh Vĩnh Long đang vào vụ thu hoạch ớt chỉ thiên. Điều phấn khởi là giá ớt năm nay tăng rất cao, nông dân thu lãi lớn.

Hiện ớt chỉ thiên loại 1 được thương lái mua tại ruộng có giá dao động từ 90.000-105.000 đồng/kg, cao hơn 30.000-45.000 đồng/kg so với nửa tháng trước và cao hơn khoảng 70.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, vào tuần trước, giá ớt chỉ thiên ghi nhận mức cao kỷ lục với giá 150.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn A - Bí thư Chi bộ ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, cho biết toàn ấp có 258 ha đất nông nghiệp, trước đây người dân chủ yếu trồng lúa. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích, nhiều hộ chuyển sang trồng rau màu và các loại cây ngắn ngày; trong đó, diện tích chuyển sang trồng ớt chỉ thiên mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 10 lần so với trồng lúa trước đó.

Ông Nguyễn Văn A cho hay năm nay do thời tiết không thuận lợi nên nhiều ruộng ớt bị giảm năng suất từ 10-20% so với những vụ sản xuất trước. Bù lại, giá ớt chỉ thiên tăng cao nên nông dân rất phấn khởi. Hy vọng mức giá này kéo dài đến cuối vụ.

Cây ớt không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp. Nếu giá bán ổn định bình quân 80.000 đồng/kg, năng suất đạt 1,5-2 tấn/công (1.000 m2), người trồng ớt có thể đạt lợi nhuận trên 100 triệu đồng/công sau 6 tháng trồng.

Ông Trần Văn Đợi, ấp Ngãi Hiệp, chia sẻ gia đình trồng 2 công ớt chỉ thiên, vào giữa tuần trước thu hoạch đợt đầu được 60 kg. Thời điểm này, ớt được thương lái mua với 150.000 đồng/kg, gia đình thu được lợi nhuận khá. Hơn 30 năm trồng ớt, đây là lần đầu tiên người trồng bán được giá cao như vậy.

Gia đình bà Võ Thị Phượng, xã Ngãi Hiệp trồng 2 công và đã thu hoạch được 3 đợt, sản lượng đạt trên 200 kg, thương lái mua với giá từ 105.000-135.000 đồng/kg (tùy đợt).

Bà Phượng cho biết cây ớt trồng vào mùa mưa dễ bị bệnh thán thư nên đòi hỏi nông dân phải bỏ công chăm sóc nhiều hơn. Vòng đời của cây ớt kéo dài khoảng 6-7 tháng.

Sau khi trồng 2,5 tháng, cây ớt bắt đầu cho thu hoạch đợt đầu tiên và thu hoạch liên tục nhiều đợt, cách nhau từ 3-7 ngày/đợt đến khi kết thúc chu kỳ của cây ớt. Bình quân mỗi vụ hơn 6 tháng, ruộng ớt 2 công của bà Phượng cho sản lượng khoảng 5 tấn. Chi phí đầu tư như cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khoảng 10 triệu đồng/công, chi phí thu hoạch ớt 7 triệu đồng/tấn, nếu vụ ớt này, giá bán ổn định bình quân 80.000 đồng/kg thì gia đình bà sẽ thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Theo một số thương lái, giá ớt tăng cao do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu thị trường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thời tiết bất lợi trong mùa mưa khiến nhiều diện tích ớt bị sâu bệnh, sản lượng giảm, nhất là ớt đạt loại 1.

Ớt chỉ thiên là một trong những cây trồng được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích nông dân chuyển đổi ở những diện tích trồng lúa kém hiệu quả, thường thiếu nước tưới vào mùa khô. Đây cũng là một 8 loại nông, thủy sản chủ lực được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Trà Vinh (CSAT) triển khai nâng cấp chuỗi giá trị theo hướng liên kết bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học-công nghệ.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, cho biết chuỗi giá trị ớt được xác định là một trong những ngành hàng có tiềm năng phát triển tại địa phương nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, thời gian sinh trưởng ngắn và nhu cầu thị trường ổn định. Tuy nhiên, diện tích trồng ớt hiện nay chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, liên kết còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào thương lái, nên giá cả thường biến động.

Ớt chỉ thiên chín chuẩn bị được thu hoạch. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Theo kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị ớt, ngành nông nghiệp tỉnh tập trung tổ chức lại vùng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, tỉnh định hướng xây dựng các vùng trồng ớt tập trung gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác; áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Cùng đó, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chọn giống, canh tác và phòng trừ dịch hại tổng hợp; thúc đẩy cơ giới hóa các khâu làm đất, tưới tiêu và thu hoạch nhằm giảm chi phí sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, sử dụng màng phủ nông nghiệp bề mặt đất và luân canh cây trồng được xem là giải pháp quan trọng giúp cây ớt thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết bất lợi.

Trong khâu sau thu hoạch, tỉnh khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sơ chế, bảo quản nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các cơ sở thu mua, chế biến được định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu với hợp tác xã và nông hộ. Bên cạnh tiêu thụ tươi, sản phẩm ớt sẽ được đa dạng hóa theo hướng chế biến như ớt sấy, ớt xay, tương ớt, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường liên kết thị trường, định hướng xây dựng mã số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm ớt Vĩnh Long; từng bước kết nối với doanh nghiệp, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị và các kênh phân phối hiện đại. Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, giá cả và nhu cầu tiêu thụ để giúp nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Theo kế hoạch, giai đoạn tới, tỉnh phấn đấu hình thành các hợp tác xã chuyên canh ớt, xây dựng mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ ổn định, từng bước nâng tỷ lệ diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật, quản trị chuỗi giá trị cho cán bộ hợp tác xã và nông dân.

Việc nâng cấp chuỗi giá trị ớt được kỳ vọng góp phần giảm rủi ro cho người trồng, nâng cao thu nhập, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu thị trường và điều kiện biến đổi khí hậu tại địa phương./.

