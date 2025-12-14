Tập đoàn SpaceX rục rịch kế hoạch IPO "bom tấn" trong năm 2026

Tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầy tham vọng vào năm tới. Động thái này được khởi động bằng việc mở bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp, qua đó nâng định giá công ty lên mức khổng lồ 800 tỷ USD.

Trong một bức thư gửi cổ đông ngày 12/12 mà hãng Reuters tiếp cận được, Giám đốc Tài chính (CFO) của SpaceX, ông Bret Johnsen, xác nhận công ty đã thông qua thỏa thuận mua lại lượng cổ phiếu trị giá tới 2,56 tỷ USD từ các cổ đông đủ điều kiện. Mức giá chào mua được ấn định là 421 USD/cổ phiếu.

Ông Johnsen cho biết mục tiêu của đợt huy động vốn này là nhằm chuẩn bị cho khả năng IPO vào năm 2026. Ông Johnsen nhấn mạnh nhưng nếu triển khai hiệu quả, một đợt chào bán công khai sẽ giúp huy động lượng vốn đáng kể.

Nguồn vốn mới dự kiến sẽ được SpaceX sử dụng để tăng tốc tần suất phóng của hệ thống tên lửa Starship, xây dựng Căn cứ Mặt Trăng Alpha (Moonbase Alpha), triển khai các trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI) ngay trong không gian vũ trụ, cũng như thực hiện các sứ mệnh đưa người và thiết bị lên sao Hỏa.

Quyết định hướng tới niêm yết công khai của công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự tăng trưởng thần tốc của mảng internet vệ tinh Starlink (bao gồm cả dịch vụ kết nối trực tiếp đến di động) và những tiến bộ vượt bậc trong chương trình tên lửa Starship.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết SpaceX đang kỳ vọng huy động hơn 25 tỷ USD thông qua IPO, một con số có thể đưa thương vụ này vào danh sách những vụ niêm yết lớn nhất lịch sử toàn cầu.

Thậm chí, giới đầu tư còn lạc quan rằng định giá của SpaceX có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD trong tương lai gần, nhằm hiện thực hóa tham vọng chinh phục sao Hỏa của ông Musk.

Hiện tại, theo dữ liệu từ Crunchbase, SpaceX đang là công ty khởi nghiệp (startup) tư nhân có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau OpenAI - "cha đẻ" của ChatGPT.

Thông tin về kế hoạch IPO xuất hiện trong bối cảnh thị trường niêm yết toàn cầu đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ trong năm 2025 sau giai đoạn ba năm trầm lắng./.

