Nhật Bản: Gần 10.000 doanh nghiệp phá sản do người dân không chịu chi tiêu

Theo một cuộc khảo sát của một công ty nghiên cứu tín dụng Nhật Bản, số lượng doanh nghiệp phá sản tại nước này đã lên tới 9.372 vụ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11, khiến con số này có khả năng vượt quá 10.000 vụ trong năm thứ hai liên tiếp,

Số vụ phá sản đã tăng trong bốn năm liên tiếp, với các công ty nhỏ chịu gánh nặng từ việc tăng lương và chi phí hoạt động.

Tokyo Shoko Research cho biết, trong tháng 11, số vụ phá sản với các khoản nợ từ 10 triệu yen (khoảng 64.500 USD) trở lên đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 778 vụ.

Tổng nợ trong tháng 11 đã giảm 48,6% xuống còn 82,4 tỷ yen, nguyên nhân là do số vụ phá sản liên quan đến các khoản nợ từ 500 triệu yen trở lên đã giảm một nửa.

Dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng đặc biệt bởi giá cả leo thang và tình trạng thiếu hụt lao động.

Theo khảo sát này, lĩnh vực dịch vụ chứng kiến ​​số vụ phá sản cao nhất trong tháng với 250 vụ, mặc dù đã giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

700 doanh nghiệp phá sản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 được cho là do áp lực lạm phát tăng 7,4%, trong khi đồng yen yếu đẩy giá thực phẩm nhập khẩu, năng lượng và các mặt hàng thiết yếu khác lên cao, ảnh hưởng đến các lĩnh vực tiêu dùng trong nước như nhà hàng.

Đồng yen rẻ đã khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Giá thực phẩm cao hơn cũng có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng chung khi mọi người cắt giảm các khoản chi tiêu khác như thay ôtô và đồ gia dụng hoặc đi du lịch. Điều này trở thành lực cản đối với nền kinh tế.

Chi phí thực phẩm tăng cao buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải "thắt lưng buộc bụng" và săn hàng giá rẻ. Năm ngoái, các công ty Nhật Bản đã tăng lương cho nhân viên nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho mức tăng giá.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tiền lương thực tế vào năm 2024 đã giảm 0,3% và không có nhiều dấu hiệu cải thiện.

Công ty nghiên cứu Teikoku Databank cho biết, giá của khoảng 20.000 mặt hàng trong ngành thực phẩm dự kiến sẽ tăng trong năm nay, vượt xa số lượng tăng giá của năm ngoái.

Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Nhật Bản đang chịu áp lực bởi tình trạng thiếu hụt lao động và chi phí tăng cao, với "Hậu quả Takaichi" đặt ra những câu hỏi mới về việc liệu chính sách tài khóa của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có thể giúp giảm bớt gánh nặng hay không.

Các nhà phân tích cho rằng áp lực gia tăng làm nổi bật những điểm yếu sâu sắc hơn về mặt cấu trúc của nền kinh tế, và có thể làm trầm trọng thêm cái được gọi là "chi phí Takaichi" đang gia tăng của Nhật Bản.

Tổ chức Nghiên cứu Tokyo Shoko cảnh báo rằng hầu hết các doanh nghiệp nhỏ không có khả năng chuyển gánh nặng chi phí cao hơn, khiến họ ngày càng dễ bị tổn thương. Cơ quan này dự kiến ​​số vụ phá sản sẽ tiếp tục vượt quá 10.000 trong năm nay.

Khi "Hậu quả Takaichi" tiếp tục lan rộng khắp các ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày, "chi phí Takaichi" ngày càng tăng của Nhật Bản đang trở nên khó khăn hơn đối với các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp - và những người phụ thuộc vào họ - để bỏ qua./.

