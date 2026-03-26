Agribank: 38 năm dẫn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia

Trong hành trình 38 năm xây dựng và trưởng thành (1988-2026), Agribank không chỉ khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận “Tam nông” mà còn là “cánh tay nối dài” của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc dẫn vốn vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Nhìn vào bản đồ hạ tầng, năng lượng và công nghiệp của Việt Nam hôm nay, dấu ấn của Agribank hiện hữu trong những đại dự án mang tầm vóc thế kỷ, khẳng định vai trò chủ lực của một định chế tài chính Nhà nước trong việc thúc đẩy đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sự hiện diện của Agribank trong các dự án trọng điểm không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ ba giá trị cốt lõi: Tiềm lực tài chính vững mạnh, trách nhiệm chính trị - xã hội và khả năng quản trị rủi ro chuyên nghiệp.

Bản lĩnh trong điều hành và thực thi chính sách

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 2,4 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng. Trong năm 2025, Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô gần 700.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô.

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động, Agribank vẫn duy trì lãi suất cho vay ưu đãi đối với các công trình trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình giải ngân. Việc ứng dụng hệ thống quản trị ngân hàng hiện đại đã giúp tối ưu hóa dòng vốn, đảm bảo nguồn tiền được đưa vào đúng các dự án mang lại giá trị thực cho quốc gia, hạn chế tối đa nợ xấu và thất thoát.

Khác với các ngân hàng thương mại thuần túy, Agribank luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia song hành với lợi nhuận. Sự đồng hành này mang tính cam kết bền vững. Với quy mô tổng tài sản dẫn đầu hệ thống, đủ “sức bền” để theo đuổi các dự án dài hạn, Agribank luôn được tin tưởng giao phó trọng trách cung cấp nguồn vốn cho những công trình mang tính chiến lược quốc gia. Dòng vốn của Agribank đã hiện diện tại các đại dự án năng lượng như Thủy điện Sơn La, Lai Châu, giúp giải quyết bài toán an ninh năng lượng cho công nghiệp hóa…

Dấu ấn thương hiệu Agribank hiện hữu trong những đại dự án mang tầm vóc thế kỷ (Thủy điện Sơn La, Lai Châu; đường cao tốc Bắc – Nam; đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội). (Ảnh: Vietnam+)

Giai đoạn 2021-2026, thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển hạ tầng, Agribank tiếp tục bứt phá khi tham gia tài trợ cho các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Đặc biệt là hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án sân bay quốc tế và cảng biển nước sâu.

Việc tham gia hợp vốn cho các dự án này không chỉ đòi hỏi tiềm lực tài chính dồi dào mà còn minh chứng cho năng lực thẩm định, quản trị rủi ro chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia Agribank. Thẩm định và giải ngân cho các công trình quốc gia đòi hỏi quy trình cực kỳ chặt chẽ. Sau 38 năm, Agribank đã xây dựng được bộ máy chuyên gia hàng đầu trong việc đánh giá hiệu quả các dự án tầm cỡ.

Dấu ấn trên các công trình huyết mạch giao thông và “xương sống” hạ tầng

Agribank đã và đang ưu tiên mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, là nền tảng quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới.

Từ đó, thể hiện vai trò tiên phong của Agribank trong thực thi các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng chiến lược và tăng trưởng bền vững, góp phần tạo nền tảng tài chính vững chắc để kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới.

Trong chiến lược phát triển kinh tế, giao thông luôn đi trước một bước. Agribank đã thể hiện vai trò “người mở đường” khi tham gia tài trợ vốn cho hàng loạt dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Agribank đóng vai trò chủ chốt trong việc thu xếp vốn cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, nổi bật là dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất hiện nay. Agribank làm đầu mối tài trợ 25.453 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư thành phần 3 hơn 53.553 tỷ đồng), khẳng định vai trò trụ cột tài chính, thúc đẩy hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế.

Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Trong lĩnh vực phát triển hệ thống đường cao tốc, Agribank là một trong những nhà tài trợ vốn lớn nhất cho các dự án cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường vành đai và cầu cảng. Việc giải ngân kịp thời hàng chục nghìn tỷ đồng đã giúp đảm bảo tiến độ thi công, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Song song với hạ tầng giao thông, Agribank tiếp tục dẫn vốn cho các dự án hạ tầng công nghiệp then chốt, có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho các địa phương và vùng kinh tế như hàng không và cảng biển. Ở những dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế, hệ thống cảng nước sâu (như Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải) đều có sự đồng hành của Agribank, giúp Việt Nam nâng cao năng lực logistics và hội nhập quốc tế.

Hợp vốn đồng hành phát triển các dự án xanh

Trải qua 38 năm phát triển, Agribank duy trì định hướng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các dự án có tác động lan tỏa tích cực. Giai đoạn 2020-2026, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước về phát triển ngân hàng xanh, Agribank đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu tín dụng vào các dự án trọng điểm có hàm lượng công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

Tập đoàn Amaccao ký kết với Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái và Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng. (Ảnh: Vietnam+)

Tiên phong trong việc cấp tín dụng xanh cho các năng lượng trọng điểm và thân thiện với môi trường như dự án điện gió tại miền Trung, điện mặt trời tại Tây Nguyên, đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 750.000 tỷ đồng. Dành nguồn lực lớn để phát triển các dự án xanh, năng lượng tái tạo, nhiệt điện LNG, Agribank không chỉ góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mà còn thể hiện sự nhạy bén của trước cam kết Net Zero của Chính phủ.

Bước sang năm 2026, Agribank tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh, tập trung vào các động lực tăng trưởng mới và các dự án thân thiện với môi trường như Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (Quảng Trị); Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (TP Đà Nẵng).

Khơi thông nguồn lực cho công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Ngoài các lĩnh vực kể trên, Agribank đã và đang tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt trên bản đồ thế giới. Với thế mạnh về mạng lưới, Agribank đã hỗ trợ hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc biệt là các dự án nông nghiệp quy mô lớn. Agribank đang tích cực tài trợ vốn cho các tập đoàn lớn và chuỗi liên kết tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tập trung vào lúa gạo, cà phê và thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu.

Đặc biệt, ngân hàng chú trọng cung cấp vốn xanh, bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị gia tăng; giúp chuyển đổi diện mạo nông thôn từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp hóa, tiêu biểu như Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Trong suốt hành trình 38 năm qua, Agribank đã khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính chủ lực trong nông nghiệp, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt các cột mốc quan trọng. 38 năm đồng hành cùng các công trình trọng điểm là hành trình của sự tận tâm và bản lĩnh. Agribank đã và đang chứng minh rằng ở đâu có công trình mang tầm vóc quốc gia, ở đó có dòng vốn của Agribank chảy vào để kiến tạo giá trị.

Agribank là ngân hàng chủ lực cung ứng vốn cho Đề án “Phát triển 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp. (Ảnh: Vietnam+)

Kỳ vọng bứt phá từ dấu mốc 38 năm

Bằng cách cung cấp các gói tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào dự án trọng điểm, Agribank tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kích thích các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Không chỉ “bơm vốn” đơn thuần, Agribank còn liên tục thiết kế các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành riêng cho doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Trong suốt quá trình này, Agribank đóng vai trò người đồng hành, trực tiếp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi mô hình sản xuất sang hướng bền vững, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, quản trị dòng tiền và chi phí vốn trở thành yếu tố then chốt đối với doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Agribank triển khai sản phẩm UPAS L/C với tính năng doanh nghiệp được hưởng kỳ hạn trả chậm trong khi bên bán hàng vẫn được nhận tiền ngay và Chương trình ưu đãi lãi suất UPAS L/C năm 2026, hướng tới cung cấp giải pháp tài trợ thương mại hiệu quả, linh hoạt và mang tính chiến lược cho khách hàng.

Với năng lực tài trợ thương mại vững chắc, mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính chiến lược, cung cấp các giải pháp an toàn - chuẩn mực - hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững.

Nhìn lại chặng đường 38 năm, có thể thấy Agribank đã thực hiện xuất sắc “nhiệm vụ kép” - vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả theo cơ chế thị trường, vừa thực hiện nghiêm túc các gói tín dụng chính sách.

Bước sang năm thứ 38, với hành trang là sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Agribank đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội mới. Hành trình 38 năm của Agribank là minh chứng sống động cho tinh thần đồng hành cùng đất nước. Từ những mảnh ruộng cho đến những công trường kỳ vĩ, dấu ấn Agribank luôn đậm nét, khẳng định bản lĩnh của một định chế tài chính quốc gia hàng đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt gần 2 triệu tỷ đồng Năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng vượt mốc 100 tỷ USD, mở rộng dư nợ vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và ổn định tài chính.