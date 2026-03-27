Trưng bày các thành tựu tiêu biểu của ngành chăn nuôi và thú y

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành chăn nuôi và thú y hiện giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh thực phẩm và sinh kế cho người dân, song ngành này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về dịch bệnh, an toàn thực phẩm, môi trường và yêu cầu chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất (lần đầu tiên tổ chức) được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, là một bước đi rất kịp thời, đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị, bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, là khu triển lãm khoa học công nghệ với khoảng 20 gian hàng, trưng bày các thành tựu, sản phẩm và giải pháp mới của ngành chăn nuôi và thú y, diễn ra từ chiều tối 27/3 đến hết ngày 28/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Đặc biệt, nhiều sản phẩm, mô hình được trưng bày tại triển lãm, đến từ khối doanh nghiệp tư nhân - lực lượng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

Khu triển lãm được kỳ vọng sẽ là nơi “khoa học gặp thị trường,” nơi kết quả nghiên cứu được kiểm chứng bằng thực tiễn; đồng thời sẽ trở thành không gian kết nối giữa nghiên cứu và thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và lan tỏa các mô hình hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm:

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Triển lãm các thành tựu, sản phẩm tiêu biểu, điển hình ngành chăn nuôi và thú y, chiều 27/3/2026. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



Nhiều sản phẩm trưng bày tại triển lãm đến từ khối doanh nghiệp tư nhân. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



Thiết bị lọc chất thải chăn nuôi ứng dụng công nghệ mới được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



Sản phẩm chăn nuôi và thú y ứng công nghệ khoa học mới được giới thiệu tới các đại biểu. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



Nhiều sản phẩm ứng dụng khoa học hiện đại được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



Khu triển lãm khoa học công nghệ với khoảng 20 gian hàng, trưng bày các thành tựu, sản phẩm và giải pháp mới của ngành chăn nuôi và thú y. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



Thiết bị ứng dụng công nghệ cao thu hút sự quan tâm của khách tham quan. (Ảnh: Phương Nguyễn/Vietnam+)



