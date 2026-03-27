ByteDance ra mắt công cụ AI tạo video, cạnh tranh với OpenAI

Tập đoàn công nghệ ByteDance của Trung Quốc đã lặng lẽ triển khai mô hình tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) SeeDance 2.0 trên phạm vi quốc tế đúng lúc đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Mỹ là OpenAI tuyên bố đóng cửa dịch vụ tạo video Sora dành cho người dùng cá nhân để chuyển hướng sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

SeeDance 2.0 được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng chỉnh sửa video phổ biến CapCut, mở rộng tới các thị trường tại Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi từ tháng Hai vừa qua.

Theo thông báo từ CapCut, công cụ này ban đầu sẽ ưu tiên cho nhóm người dùng trả phí, cho phép tạo ra các đoạn phim ngắn chất lượng gần như Hollywood chỉ từ các câu lệnh đơn giản.

ByteDance khẳng định đã thiết lập các hàng rào bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn vi phạm bản quyền hình ảnh cá nhân và sở hữu trí tuệ, vốn là những vấn đề quan ngại của nhiều hãng phim lớn như Disney, Paramount, Netflix…

Dù vậy, thị trường Mỹ vẫn chưa nằm trong danh sách triển khai đợt này.

Việc ra mắt SeeDance 2.0 cho thấy quyết tâm đầu tư mạnh mẽ vào AI của ByteDance trong bối cảnh các quy định giám sát toàn cầu đối với các nền tảng video ngắn ngày càng bị siết chặt.

Trong một diễn biến liên quan, ByteDance vừa thông báo bán lại Moonton - đơn vị phát triển trò chơi "Mobile Legends: Bang Bang" - cho một công ty con thuộc quỹ đầu tư công của Saudi Arabia với mức giá hơn 6 tỷ USD.

Những bước đi này phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp AI sang các công cụ có tính ứng dụng thực tế cao, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong đời sống và kinh doanh thay vì chỉ dừng lại ở mức độ giải trí thuần túy./.

