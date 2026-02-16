ByteDance cam kết siết chặt kiểm soát bản quyền trên công cụ AI

Ngày 16/2, tập đoàn công nghệ Trung Quốc ByteDance tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc sử dụng trái phép sở hữu trí tuệ trên công cụ tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Seedance 2.0.

Động thái trên được đưa ra ngay sau khi các hãng phim lớn của Mỹ, bao gồm Disney, đe dọa khởi kiện công ty Trung Quốc.Seedance 2.0 vừa ra mắt tuần trước và đã nhanh chóng gây sốt tại Trung Quốc với những video được lan truyền rộng rãi, điển hình như clip mô phỏng cảnh chiến đấu giữa hai tài tử Tom Cruise và Brad Pitt.

Mô hình AI này được ví von với DeepSeek và nhận nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng tạo ra các cốt truyện điện ảnh chỉ từ vài câu lệnh đơn giản.

Tuy nhiên, thành công này vấp phải phản ứng gay gắt từ Hollywood. Theo nguồn tin thân cận, Disney đã gửi thư cảnh cáo ByteDance với cáo buộc sử dụng trái phép các nhân vật của hãng để huấn luyện và vận hành Seedance 2.0.

Phía Disney cho rằng ByteDance đã cài sẵn vào công cụ này một "thư viện lậu" chứa các nhân vật có bản quyền thuộc vũ trụ Marvel và Star Wars, biến chúng thành dạng tài nguyên công cộng miễn phí.Không chỉ từ Disney, ByteDance còn đang đối mặt với sự phản đối từ nhiều phía.

Hãng Paramount Skydance cũng đã gửi thư cáo buộc ByteDance có hành vi "vi phạm trắng trợn" các sản phẩm trí tuệ của họ. Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) - đại diện cho các hãng phim lớn như Warner Bros Discovery và Netflix - cùng nghiệp đoàn diễn viên SAG-AFTRA đều đã lên tiếng yêu cầu nền tảng này chấm dứt ngay lập tức các hoạt động vi phạm.

Ở quy mô quốc tế, Chính phủ Nhật Bản cũng đã mở cuộc điều tra đối với ByteDance sau khi hàng loạt video AI sử dụng hình ảnh các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của nước này xuất hiện tràn lan trên mạng.

Phản hồi về vấn đề này, ByteDance khẳng định đang tiến hành củng cố các biện pháp bảo vệ hiện có nhằm ngăn chặn người dùng sử dụng trái phép tài sản trí tuệ và hình ảnh nhân vật. Tuy nhiên, hãng không nêu chi tiết các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng.

Trước đó, Disney từng có động thái cứng rắn tương tự với các công ty khởi nghiệp (startup) gồm Character.AI và Midjourney với yêu cầu họ ngừng ngay việc sử dụng trái phép các nhân vật có bản quyền.

Disney cũng đã yêu cầu Google hạn chế nền tảng AI của họ tạo ra các nhân vật của hãng phim này. Tuy nhiên, "Nhà Chuột" không hoàn toàn "cấm cửa" các công cụ AI.

Vào tháng 12/2025, Disney đã ký thỏa thuận cấp phép chính thức với OpenAI, cho phép công ty sử dụng hợp pháp các nhân vật từ thương hiệu Star Wars, Pixar và Marvel trong công cụ tạo video Sora./.

TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ Thỏa thuận sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm nhằm buộc công ty Trung Quốc ByteDance phải bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ nhằm xoa dịu những lo ngại về an ninh quốc gia.