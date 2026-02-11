Hàn Quốc: Hơn 33 triệu người bị rò rỉ thông tin trên nền tảng thương mại điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT) vừa công bố kết quả điều tra chung giữa chính phủ và tư nhân, xác nhận quy mô vụ rò rỉ dữ liệu tại Coupang – nền tảng thương mại điện tử hàng đầu nước này, lớn gấp nhiều lần so với báo cáo ban đầu của doanh nghiệp.



Theo kết quả điều tra, có tới 33,67 triệu tài khoản khách hàng đã bị lộ thông tin cá nhân, bao gồm tên, số điện thoại, thư điện tử và chi tiết giao hàng, mà không phải con số 3.000 như Coupang công bố trước đó.



Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy mục giao hàng trên website Coupang đã bị truy cập trái phép khoảng 148 triệu lần. Thông tin bị lộ bao gồm cả mật khẩu cửa vào chung của các tòa nhà.

Do khách hàng thường đặt hàng cho người thân, bạn bè, số lượng cá nhân bị lộ thông tin thực tế có thể còn cao hơn con số 33,6 triệu (tương đương 2/3 dân số Hàn Quốc).

Bản thân công ty Coupang vi phạm quy định bắt buộc phải báo cáo trong vòng 24 giờ khi công ty phát hiện vụ việc lúc 16h ngày 17/11 nhưng đến tận 21h35 ngày 19/11 mới trình báo.



Ông Choi Woo Hyuk, Cục trưởng Cục An ninh mạng thuộc MSIT, nhận định đây không phải là một cuộc tấn công kỹ thuật tinh vi mà là lỗi trong khâu quản lý hệ thống.

Các tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống xác thực của Coupang bằng cách làm giả "thẻ kỹ thuật số" để vượt qua các thủ tục đăng nhập thông thường mà không cần tài khoản hợp lệ.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện Coupang thiếu hụt dữ liệu truy cập web trong nhiều tháng của năm 2024 và 2025. Điều này cho thấy công ty đã không bảo quản bằng chứng quan trọng theo yêu cầu.



Theo quy định của pháp luật, hành vi chậm khai báo như trường hợp của Coupang có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 30 triệu won (tương đương 20.560 USD).



Để ngăn chặn tái diễn sự cố tương tự, dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc sẽ yêu cầu Coupang trong tháng này phải trình giải pháp ứng phó, đồng thời tổ chức kiểm tra việc triển khai các biện pháp trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7.



Trong khi đó, Coupang khẳng định chưa phát hiện bất kỳ thiệt hại thứ cấp nào phát sinh từ vụ việc, đồng thời cho rằng 148 triệu lượt truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân không đồng nghĩa với việc thông tin đã bị đánh cắp. Đại diện công ty khẳng định đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra./.

