Nhật Bản: Sử dụng AI để xác định giới tính của gà con ngay từ trong trứng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, để tăng số lượng gà mái đẻ trứng phục vụ tiêu dùng một cách hiệu quả, một nhóm nghiên cứu bao gồm các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản đã phát triển một công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định giới tính trước khi gà con nở.

Hiện nay, rất khó để xác định giới tính của gà con. Tại các trang trại gia cầm nuôi gà mái để lấy trứng, giới tính vẫn được xác định thủ công bởi các chuyên gia có trình độ.

Một nhóm nghiên cứu bao gồm Viện Công nghệ Kyushu và các công ty công nghệ thông tin đã phát triển một công nghệ có thể xác định giới tính của gà con trước khi nở.

Công nghệ này bao gồm việc chiếu ánh sáng vào trứng trước khi nở, chụp ảnh, xử lý hình ảnh để làm cho các mạch máu dễ nhìn thấy hơn, sau đó phân tích bằng AI.

Sau khi huấn luyện AI với khoảng 82.000 hình ảnh, công nghệ này đã có thể nhận diện chính xác khoảng 97% số trứng vào ngày thứ 3 sau khi chúng được ấp trong máy ấp trứng.

Công nghệ xác định giới tính gà con ở giai đoạn sớm đang được phát triển trên toàn cầu, vì điều này không chỉ quan trọng để cải thiện năng suất chăn nuôi gia cầm mà còn từ góc độ nhân đạo vì sẽ giảm số lượng gà trống con bị loại bỏ.

Bà Yoshiko Ozawa của Hitachi Solutions Create, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết một số quốc gia đã cấm việc tiêu hủy gà trống con, vì vậy, công nghệ này là một bước đột phá bởi có thể xác định chúng từ sớm mà không làm hỏng trứng. Nhóm nghiên cứu muốn đưa công nghệ này ứng dụng thực tế càng sớm càng tốt./.

