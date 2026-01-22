Apple chuẩn bị “lột xác” Siri thành chatbot AI

Công ty sản xuất điện thoại thông minh Apple Inc. dự kiến sẽ nâng cấp trợ lý ảo Siri vào cuối năm 2026, biến trợ lý số này thành chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của hãng. Động thái này đưa nhà sản xuất iPhone chính thức bước vào cuộc đua AI tạo sinh, lĩnh vực hiện do OpenAI và Google dẫn dắt.

Theo những nguồn tin am hiểu về kế hoạch này, chatbot có mã tên Campos sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành của iPhone, iPad và Mac, đồng thời thay thế hoàn toàn giao diện Siri hiện nay. Người dùng vẫn có thể dùng dịch vụ mới giống như cách mở Siri hiện tại, bằng khẩu lệnh “Siri” hoặc nhấn giữ nút bên sườn thiết bị.

Cách tiếp cận mới sẽ vượt xa khả năng của Siri hiện nay, cũng như bản nâng cấp đã được hứa hẹn từ lâu dự kiến ra mắt sớm trong năm 2026. Siri hiện tại thiếu trải nghiệm trò chuyện và khả năng đối thoại qua lại như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google.

Tính năng chatbot được xem là trụ cột trong kế hoạch “xoay trục” của Apple tại thị trường AI, nơi hãng đang bị tụt lại so với các đối thủ ở Thung lũng Silicon. Nền tảng Apple Intelligence từng ra mắt không mấy suôn sẻ trong năm 2024, với nhiều tính năng gây thất vọng hoặc ra mắt chậm.

Thông tin này đã hỗ trợ giá cổ phiếu Apple tăng tới 1,7%, lên mức cao nhất trong phiên 21/1 là 250,83 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google, đơn vị cung cấp công nghệ nền tảng cho dự án - cũng tăng 2,6% lên 330,32 USD/cổ phiếu.

Trước đó, Apple vẫn lên kế hoạch tung ra bản nâng cấp Siri không có chatbot AI, giữ nguyên giao diện hiện tại, trong bản cập nhật iOS 26.4 dự kiến phát hành trong vài tháng tới. Bản cập nhật này nhằm bổ sung các tính năng công bố từ năm 2024, như phân tích nội dung trên màn hình, khai thác dữ liệu cá nhân và cải thiện khả năng tìm kiếm web.

Theo nguồn tin, các khả năng chatbot sẽ xuất hiện muộn hơn trong năm nay. Apple dự kiến công bố công nghệ này tại Hội nghị Các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6/2026 và phát hành chính thức vào tháng 9/2026.

Campos sẽ hỗ trợ cả giọng nói lẫn nhập văn bản, là điểm nhấn lớn nhất trong loạt hệ điều hành sắp tới của Apple, gồm iOS 27 và iPadOS 27 (tên mã Rave), cùng macOS 27 (tên nội bộ Fizz). Ngoài giao diện chatbot, các hệ điều hành năm nay không có thay đổi lớn, do Apple tập trung cải thiện hiệu năng và sửa lỗi sau cuộc “đại tu” thiết kế vào năm ngoái.

Việc chuyển sang mô hình chatbot đánh dấu sự thay đổi chiến lược của Apple. Trước đây, lãnh đạo hãng từng hạ thấp vai trò của các công cụ AI hội thoại, cho rằng người dùng thích AI được “dệt” trực tiếp vào tính năng hơn là các trải nghiệm chat độc lập.

Tuy nhiên, nếu không có chatbot riêng, Apple có nguy cơ tụt lại phía sau khi Samsung, Google và nhiều hãng sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) Trung Quốc đã tích hợp sâu AI hội thoại vào hệ điều hành.

Tương tự ChatGPT và Gemini, chatbot của Apple sẽ cho phép tìm kiếm web, tạo nội dung, tạo ảnh, tóm tắt thông tin và phân tích tệp tải lên. Điểm khác biệt là Siri mới sẽ có thể phân tích cửa sổ đang mở và nội dung trên màn hình để thực hiện hành động, điều khiển thiết bị, gọi điện, đặt hẹn giờ hay mở camera. Siri cũng sẽ được tích hợp vào các ứng dụng cốt lõi như mail, nhạc, podcast, TV, Xcode và ảnh, giúp người dùng làm được nhiều việc hơn chỉ bằng giọng nói.

Về công nghệ, chatbot sẽ sử dụng giao diện do Apple thiết kế nhưng vận hành chủ yếu dựa trên mô hình AI tùy chỉnh do nhóm Google Gemini phát triển. Apple đang trả cho Google khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để sử dụng các mô hình này.

Trong tương lai, Apple có thể thay thế mô hình nền tảng nếu muốn, đồng thời đã thử nghiệm với các mô hình AI Trung Quốc nhằm chuẩn bị triển khai tính năng tại thị trường này. Cả bản nâng cấp Siri sắp tới và Campos đều sẽ có tính năng “World Knowledge Answers,” cung cấp câu trả lời tóm tắt từ web kèm trích dẫn nguồn.

Sự xoay trục chiến lược diễn ra sau những thay đổi nhân sự cấp cao của Apple. Trưởng bộ phận AI lâu năm John Giannandrea đã rời vị trí vào tháng 12/2025, thay thế bởi ông Craig Federighi. Apple cũng tuyển dụng ông Amar Subramanya - cựu lãnh đạo kỹ thuật của Gemini tại Google – làm Phó chủ tịch mảng AI.

Ngày 12/1 vừa qua, Apple và Google đã công bố quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều năm, theo đó các tính năng AI thế hệ mới của Apple như trợ lý ảo Siri sẽ được vận hành dựa trên công nghệ Gemini của Google. Sự hợp tác này đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của Apple, doanh nghiệp vốn có truyền thống tự phát triển các công nghệ cốt lõi.

Apple cho biết, họ đã lựa chọn công nghệ AI của Google sau quá trình "đánh giá kỹ lưỡng," xác định đây là "nền tảng có năng lực nhất" để hiện thực hóa các tham vọng AI của nhà sản xuất iPhone.

Theo các nguồn tin, trước khi chốt với Google, Apple cũng đã cân nhắc hợp tác với các tên tuổi khác như OpenAI, Anthropic và Perplexity. Bất chấp quan hệ hợp tác với Google, Apple nhấn mạnh rằng hệ thống AI nội bộ mang tên Apple Intelligence vẫn sẽ được sử dụng trên iPhone và iPad ở cấp độ thiết bị, nhằm duy trì cái mà hãng mô tả là "tiêu chuẩn quyền riêng tư hàng đầu ngành"./.

Apple bắt tay Google để "tăng tốc" trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo Đây được xem là một liên minh hiếm hoi giữa hai đối thủ cạnh tranh lâu năm trên thị trường điện thoại thông minh, nơi hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google đang thống trị toàn cầu.