Zalo 'ép' cập nhật điều khoản dịch vụ mới, không chấp nhận sẽ bị xoá tài khoản?

Những ngày qua, việc Zalo hiển thị thông báo cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ đang gây tranh luận trái chiều trong cộng đồng hơn 78 triệu người dùng phần mềm nhắn tin này.

Không ít người bày tỏ sự nghi ngại vì điều khoản mới có liên quan đến quyền tự chủ đối với dữ liệu cá nhân nhưng nếu không bấm đồng ý với quy định mới, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng phần mềm.

Cụ thể, tại điều số 5 về "Thu thập, Bảo vệ và Sử dụng thông tin người dùng", khi người dùng đăng nhập tài khoản Zalo đồng nghĩa họ cho phép, chấp thuận để VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền "sử dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của người dùng".

Các dữ liệu này có thể bao gồm số điện thoại, căn cước công dân, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, thư điện tử (email), hình ảnh cá nhân... hay thậm chí thông tin vị trí, thông tin thanh toán.

Tại điều số 8 về "Quyền của chủ thể dữ liệu", VNG (công ty mẹ của Zalo) quy định người dùng có quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối xử lý dữ liệu cá nhân (đã đồng ý trước đó).

Tuy nhiên, VNG có quyền từ chối thực hiện yêu cầu trên nếu không đáp ứng điều kiện do hãng đưa ra, đồng thời việc rút lại sự đồng ý "không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân" đã thực hiện trước thời điểm hoàn tất việc chấm dứt hạn chế dữ liệu.

Một số điều khoản mới của Zalo 'ép' người dùng phải chấp nhận Thoả thuận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điều 14 về "Từ chối trách nhiệm đảm bảo", VNG cũng quy định dù nỗ lực tối đa để duy trì tính ổn định của dịch vụ, tuy nhiên có thể không đáp ứng được mọi kỳ vọng của người dùng. Quy định này không mới trong các văn bản pháp lý dịch vụ công nghệ, nhưng khi đặt cạnh điều khoản dữ liệu, nó trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận.

Người dùng không thể từ chối với những cập nhật mới vì điều này đồng nghĩa với việc Zalo sẽ xoá tài khoản người đó trong vòng 45 ngày. Vụ việc này thổi bùng "làn sóng" phản ứng trên mạng xã hội trong những ngày qua, nhiều người dùng tỏ ra không hài lòng với việc Zalo "ép" họ phải chấp nhận những điều khoản mang tính riêng tư.

Theo giới am hiểu công nghệ, thực chất việc buộc phải đồng ý với nhiều yêu cầu mang tính pháp lý khi sử dụng dịch vụ là điều bình thường, tuy nhiên trước đây nhiều người đã bỏ qua phần này để đỡ tốn thời gian đọc.

Thoả thuận quyền riêng tư và dịch vụ của Meta.

Chính sách bảo mật và thu thập thông tin của Google.

Một chuyên gia am hiểu công nghệ cho biết, các nền tảng lớn như Google, Facebook, Telegram, TikTok,... khi sử dụng dịch vụ đều có những điều khoản về thu thập sử dụng dữ liệu nhưng thường bị người dùng bỏ qua, không đọc điều khoản khi được yêu cầu mà chỉ bấm "Đồng ý" cho xong. Một phần nữa những điều khoản này bằng tiếng Anh và khá dài dòng. Chính vì vậy, việc Zalo bị "soi" vì điều khoản viết bằng tiếng Việt và đây vốn là dịch vụ nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng trong nước.

Tuy nhiên theo quan sát, nhiều nền tảng đều không "ép" người dùng nếu không tuân thủ sẽ có hành động xoá tài khoản người dùng.

Meta chỉ gợi ý nếu người dùng không chấp nhận điều khoản vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trái với việc ép người dùng bị xoá tài khoản như Zalo.

Một số ý kiến khác cho rằng, việc Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ hiện nay liên quan mật thiết đến yêu cầu tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực từ 1/1/2026. Nhiều chuyên gia cho rằng Zalo buộc phải công khai rõ ràng các điều kiện thu thập và xử lý dữ liệu để phù hợp với quy định mới về đồng ý có thông tin minh bạch của người dùng dưới khung luật mới.

Báo cáo của Cloudflare Radar mới đây ghi nhận Zalo xếp hạng thứ 9 trong Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, vượt trên nền tảng KakaoTalk.

Trong bảng xếp hạng Top 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất tại Việt Nam, ở nhóm Nền tảng Nhắn tin, Zalo xếp hạng số 1, vượt qua hàng loạt nền tảng nhắn tin quốc tế như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger. Theo số liệu cập nhật 6 tháng đầu năm 2025, Zalo đã chạm mốc 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với khoảng 2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày./.

Chiến lược tăng trưởng 2025 – Bạn có đang đi sau đối thủ? Hơn 100 khách tham dự webinar của Insider chia sẻ về giải pháp tăng trưởng doanh thu bền vững với Loyalty 5.0, Zalo OA và CDP.