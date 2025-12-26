Quy mô công nghiệp AI của Trung Quốc vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ

Trong năm 2025, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đạt quy mô hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 142 tỷ USD).

Theo số liệu chính thức được công bố tại Hội nghị quốc gia về công nghiệp và công nghệ thông tin của Trung Quốc diễn ra ngày 26/12, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao và công ty sản xuất thiết bị lớn trong 11 tháng đầu năm tăng lần lượt 9,2% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc đã phát triển hơn 600.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Số lượng doanh nghiệp công nghệ cao cũng đạt 504.000.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc dự báo tổng giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp lớn trong năm nay sẽ tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình nghị sự năm 2026 của Bộ trên nhấn mạnh vào việc nuôi dưỡng và mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai, cũng như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển AI, bên cạnh các nỗ lực phát triển những ngành công nghiệp trụ cột mới như mạch tích hợp, công nghệ hiển thị mới, vật liệu mới, hàng không vũ trụ, kinh tế vùng thấp và y sinh học.

Bộ trưởng Li Lecheng kêu gọi nỗ lực củng cố đà phát triển ổn định và tích cực của kinh tế công nghiệp, đồng thời tăng cường sự phát triển độc lập và có thể kiểm soát được của các chuỗi công nghiệp./.

Trung Quốc đưa giáo dục AI thành môn học bắt buộc cho học sinh Thành phố Thiên Tân ở Trung Quốc chính thức triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) bắt buộc cho hầu hết các cấp học phổ thông từ học kỳ mùa Thu năm nay.