Công nghệ

Samsung chi 1,76 tỷ USD mua lại mảng công nghệ ôtô của doanh nghiệp Đức

Công ty con chuyên về âm thanh của Samsung là Harman International sẽ mua lại mảng công nghệ ôtô của công ty ZF Friedrichshafen AG (Đức) với thỏa thuận này trị giá khoảng 1,5 tỷ euro.

Vân Anh
Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc) cho biết công ty con chuyên về âm thanh của tập đoàn này là Harman International sẽ mua lại mảng công nghệ ôtô của công ty ZF Friedrichshafen AG (Đức) như một phần trong nỗ lực bảo đảm động lực tăng trưởng trong tương lai.

Theo thông cáo của Samsung, thỏa thuận này trị giá khoảng 1,5 tỷ euro (tương đương 1,76 tỷ USD) sẽ giúp Harman mua lại mảng kinh doanh hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) của ZF.

Samsung cho biết mục tiêu của thương vụ là tạo thêm động lực tăng trưởng mới để củng cố mảng kinh doanh ôtô vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Tập đoàn dự kiến hoàn tất quá trình tiếp quản vào cuối năm 2026.

Harman trở thành công ty con của Samsung từ năm 2017 và đạt doanh thu 14.300 tỷ won (9,63 tỷ USD) trong năm 2024, tăng mạnh so với mức 7.100 tỷ won tại thời điểm mới được mua lại.

Vào tháng 5/2025, Harman đã mua lại mảng kinh doanh âm thanh của Masimo (Mỹ) với giá 500 tỷ won, bao gồm các thương hiệu cao cấp như Bowers & Wilkins, Denon và Marantz.

Samsung cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) lớn thông qua Harman, với mục tiêu đưa công ty con này đạt doanh thu hàng năm 20 tỷ USD vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Samsung #sáp nhập
