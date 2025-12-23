Đà Nẵng được bình chọn là 'Đô thị đáng sống' tại Vietnam Smart City Award

Sáng 23/12 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025). Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ của Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - Châu Á 2025.

Sự kiện năm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của các đô thị sang kỷ nguyên "Chuyển đổi Kép" (Xanh và Số) mà còn tôn vinh mục tiêu cốt lõi nhất của công nghệ: Kiến tạo những "Thành phố đáng sống."

Giải thưởng Thành phố thông minh 2025 đã trao 8 giải cho khối các Đô thị và 10 giải cho các Giải pháp công nghệ. Số liệu thực tiễn tham gia Giải thưởng cho thấy các đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư để phát triển "Thực chất" kinh tế số, xã hội số của địa phương.

Công nghệ không để trình diễn, mà để giải quyết trực diện các "nỗi đau" của đô thị như: Ùn tắc, ngập lụt, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng. AI đã bắt đầu đi vào từng ngõ ngách cuộc sống, từ dịch vụ công đến an ninh trật tự.

Với việc được ghi nhận giải thưởng tại 3 hạng mục bao gồm: Quản trị, điều hành thông minh, Môi trường xanh - Phát triển bền vững; và thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thành phố Đà Nẵng đã được xướng tên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được Giải thưởng danh giá này.

Năm vừa qua, Đà Nẵng đã có những nỗ lực và quyết tâm rất lớn: Không chỉ làm tốt về môi trường hay du lịch, thành phố đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho Công nghiệp Vi mạch Bán dẫn, AI, phát triển Trung tâm Tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số.

Đà Nẵng đã chứng minh rằng, một "Thành phố thông minh" trong kỷ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nơi quy tụ những "đại bàng" công nghệ thế giới, biến thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực.

Các thành phố đoạt giải Thành phố Thông tin năm 2025. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Song hành cùng Đà Nẵng, Thủ đô Hà Nội đã ghi dấu ấn đột phá ở hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh (Lĩnh vực Dịch vụ công).

Hà Nội đã giải quyết một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của các siêu đô thị: Giao tiếp với công dân. Việc đưa vào vận hành Tổng đài AI và Trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7, cùng ứng dụng công dân số iHanoi đã biến công nghệ trở thành cầu nối nhân văn, giúp chính quyền "nghe được, hiểu được và phục vụ được" từng người dân một cách minh bạch, nhanh chóng. Với một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, đây được coi là một trong những thành tựu lớn rất đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Huế và các địa phương đạt giải khác cũng được ghi nhận nhờ sự kiên trì xây dựng nền tảng quản trị số từ gốc rễ, lấy người dân làm trung tâm của sự phục vụ.

Điểm nhấn của năm 2025 của Giải thưởng chính là việc để người dân trên mọi miền của Tổ quốc bình chọn "Đô thị đáng sống." Đây là thông điệp mạnh mẽ mà Ban tổ chức muốn gửi gắm: Công nghệ dù hiện đại đến đâu (AI, Bán dẫn, IoT) cũng chỉ là công cụ. Đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người.

Với 7 tiêu chí bình chọn gồm: Quản trị, Giao thông, Môi trường, Hạ tầng, Khởi nghiệp, An ninh, và Kinh tế số. Kết quả có Hơn 200.000 lượt bình chọn đã được thực hiện. Đà Nẵng là thành phố có được lượt bình chọn gần như tuyệt đối với 163.984 lượt bình chọn chiếm gần 70% số phiếu.

Huế và Quảng Ninh là 2 tỉnh thành chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt là 65.379 và 21.120 phiếu. Đặc biệt, Huế, thành phố văn hoá di sản nổi tiếng, là thành phố có số lượng người ngoại tỉnh bình chọn cao nhất cả nước với hơn 8000 người ngoại tỉnh bình chọn.

Top 5 tỉnh thành có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Sự tham gia bình chọn, đánh giá của người dân trên toàn quốc cho thấy mối quan tâm ngày càng cao của người dân với chất lượng của cuộc sống nơi đô thị.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức đã có những nhận định về xu hướng phát triển của Smart City: "Đô thị thông minh, theo định nghĩa mới, là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, và công nghệ là công cụ nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Đô thị thông minh không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm, mà là sự kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân - cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực."

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam cũng liên tục được đổi mới, ghi nhận kịp thời những thành tích xuất sắc và chuyển biến mạnh mẽ của các tỉnh thành phố, đồng thời lựa chọn, giới thiệu, kết nối những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho đô thị và cuộc sống góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững vì hạnh phúc của người dân và phát triển kinh tế. Chủ tịch VINASA cũng nhấn mạnh, rất mong muốn Đà Nẵng năm tới sẽ chủ trì đăng cai sự kiện Hội nghị Thành phố thông minh 2026.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam được VINASA khởi xướng từ năm 2020, trong bối cảnh Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Giải thưởng đã trở thành "thước đo" uy tín, ghi nhận sự tiến hóa trong tư duy quản trị của các chính quyền đô thị./.

Giải thưởng Thành phố thông minh 1. Lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh - Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Huế - Tỉnh Tây Ninh 2. Lĩnh vực: Môi trường xanh – Phát triển bền vững - Thành phố Đà Nẵng 3. Lĩnh vực: Hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Thành phố Đà Nẵng 4. Lĩnh vực: Dịch vụ Công thông minh - Thành phố Hà Nội 5. Lĩnh vực: Đô thị đáng sống Việt Nam - Thành phố Đà Nẵng Giải thưởng Công nghệ cho Đô thị thông minh 1. Lĩnh vực: Năng lượng xanh - Giải pháp Năng lượng xanh và năng lượng tái tạo của Công ty Cổ phần Đầu tư ROX Energy 2. Lĩnh vực: An ninh, an toàn - Hệ thống truyền tin cảnh báo sự cố CBX (cháy, an ninh) của Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ An toàn 3. Lĩnh vực: Phát triển Kinh tế số - Tingee By HENO của Công ty Cổ phần Công nghệ HENO 4. Lĩnh vực: Các sản phẩm, ứng dụng, giải pháp, thiết bị khác - Meey Land - Meey map - Meey Atlas của Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) Giải thưởng Công nghệ cho Cuộc sống thông minh 1. Lĩnh vực: Nhà/toà nhà/khu đô thị xanh, thông minh - Bộ Kiểm Soát Điện Năng Thông Minh Hunonic Entec của Công ty Cổ Phần Hunonic Việt Nam 2. Lĩnh vực: Cuộc sống xanh Phim cách nhiệt QUAD công nghệ phản xạ nhiệt phủ 48 lớp kim loại quý và công nghệ Nano Ceramic Hybrid của Công ty Cổ phần QUAD Film Việt Nam 3. Lĩnh vực: Giải trí thông minh Nền tảng giải trí tương tác mobiOn của Trung tâm dịch vụ số MobiFone - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 4. Lĩnh vực: An ninh an toàn cho cuộc sống - AI Security asilla - Phần mềm giám sát an ninh thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo của Công ty TNHH Công nghệ Asilla Việt Nam - Giải pháp cảnh báo an toàn điện sử dụng trí tuệ nhân tạo AI phát hiện sớm và giảm thiểu sự cố trong hệ thống điện của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Giải pháp quản lý tuần tra và tài sản chủ động theo thời gian thực P2MS của Công ty TNHH Công nghệ Thành phố Thông minh TECHPRO