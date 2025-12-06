Đà Nẵng được vinh danh Thành phố thông minh Việt Nam 2025

Ngày 6/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết Hội đồng bình chọn Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 đã vinh danh Đà Nẵng là Thành phố thông minh 2025, danh hiệu cao nhất và duy nhất được trao cho các địa phương tham gia Giải thưởng năm nay.

Trước đó, tại Hội nghị bình chọn Chung tuyển diễn ra vào ngày 2/12, với sự chủ trì của Tiến sỹ Nguyễn Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), các đại diện đã đánh giá vòng thuyết trình và quá trình thẩm định độc lập.

Từ đó, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu công tâm theo đúng quy chế, lựa chọn những địa phương có thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Theo Ban Tổ chức, thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở ba lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; môi trường xanh-phát triển bền vững.

Đây đều là những hạng mục quan trọng, phản ánh toàn diện nỗ lực của địa phương trong triển khai mô hình Thành phố thông minh theo hướng lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý đô thị.

VINASA đánh giá đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bền bỉ của Đà Nẵng trong quá trình kiến tạo đô thị thông minh toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị công, cung cấp dịch vụ số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thành phố đã phát triển nhiều nền tảng phục vụ điều hành như hệ thống Trung tâm điều hành đô thị thông minh, nền tảng phân tích dữ liệu lớn, hệ thống giám sát giao thông-môi trường-an ninh sử dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ dự báo, cảnh báo sớm trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình ứng dụng AI trong phục vụ người dân, như trợ lý ảo tổng hợp thông tin, hệ thống gợi ý thủ tục hành chính, giải pháp phân tích phản ánh của người dân trên môi trường số. Các trường đại học, khu công nghệ cao và vườn ươm khởi nghiệp được khuyến khích kết nối, hình thành mạng lưới nghiên cứu - ứng dụng AI rộng khắp, tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ triển khai các sản phẩm mới gắn với nhu cầu thực tiễn của đô thị.

Đáng kể, thành phố đang xây dựng Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030,” trong đó xác định AI là trụ cột quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Đề án hướng đến hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, mở rộng không gian đổi mới sáng tạo, phát triển các phòng Lab AI, xây dựng trung tâm nghiên cứu-phát triển và hình thành môi trường thử nghiệm chính sách (sandbox) cho các mô hình công nghệ mới.

Qua đó, Đà Nẵng kỳ vọng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy lợi thế thành phố dẫn đầu chuyển đổi số khu vực miền Trung.

Giải thưởng Thành phố thông minh 2025 là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển đô thị thông minh quốc gia.

Thành phố sẽ tiếp tục duy trì tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế để tận dụng các thành tựu khoa học-công nghệ, đặc biệt là AI, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đáng sống và phát triển bền vững trong những năm tới./.

Đà Nẵng: Vươn ra biển lớn từ khát vọng của thành phố đáng sống Từ “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm hội nhập quốc tế mới của Việt Nam, với khát vọng phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa và đối ngoại, vươn tầm khu vực.