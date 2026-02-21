Thị trường smartphone Việt Nam 2026: 'Ông lớn' trở lại và thời của điện thoại đắt đỏ

Năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là thời điểm biến động mạnh của thị trường smartphone Việt Nam. Trước đó, sự trở lại của nhiều thương hiệu lớn khiến phân khúc cao cấp thêm sôi động, trong khi áp lực chi phí linh kiện và nhu cầu giảm đẩy giá bán lên buộc cả nhà sản xuất và người dùng phải thay đổi chiến lược mua sắm.

Sự trở lại của những "ông lớn" smartphone

Nửa cuối 2025 và bước vào 2026, Việt Nam chứng kiến một làn sóng "hồi sinh" của những thương hiệu từng có vị thế mạnh trên thị trường. Việc một số hãng đa dạng hóa danh mục, quay lại phân khúc cao cấp và đưa điện thoại màn hình gập trở thành lựa chọn phổ biến hơn đã làm sôi động chuỗi cung ứng, kênh bán lẻ và cả chiến lược truyền thông tại Việt Nam.

Cuối năm 2025, Motorola đã trở lại thị trường Việt Nam với 5 mẫu smartphone mới, từ giá tầm trung đến cận cao cấp. Việc Motorola trở lại Việt Nam tạo nên hiệu ứng "hồi sinh" thương hiệu, thu hút người dùng trung thành từng yêu hãng trước đây. Sự xuất hiện này không chỉ tạo ra lựa chọn mới cho người dùng cũ mà còn gây sức ép cho các đối thủ ở phân khúc tầm trung.

Sau hơn ba năm ngừng tham gia phân khúc cao cấp, cuối năm 2025, Vivo chọn X300 Series làm bước khởi đầu cho hành trình quay lại cuộc chơi flagship tại Việt Nam. Việc ra mắt dòng X300 được coi là "phép thử" cho chiến lược quay lại phân khúc cao cấp của Vivo tại thị trường Việt Nam. Dự báo trong năm 2026, ViVo sẽ tiếp tục tung ra nhiều mẫu máy hơn.

Huawei cũng chính thức quay lại thị trường smartphone Việt Nam bằng Mate X7, mẫu điện thoại gập cao cấp, mở bán cuối tháng 1/2026 với giá 54,99 triệu đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự trở lại này khiến cuộc cạnh tranh tại phân khúc cao cấp và màn hình gập thêm sôi động, bên cạnh các thương hiệu hiện hữu như Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi và Honor.

Tuy nhiên trong năm nay, thị trường Việt Nam sẽ thiếu vắng ASUS khi hãng này vừa chính thức xác nhận các tin đồn gần đây về việc không ra mắt smartphone trong năm 2026. Điều này tạo nên một bất ngờ lớn đối với thị trường, bao gồm cả Việt Nam - nơi thương hiệu vốn cũng được đông đảo người dùng mến mộ.

Bước sang năm 2026, nhiều chuyên gia công nghệ cũng cho rằng, thị trường smartphone gập sẽ sôi động hơn, nơi người dùng có nhiều lựa chọn hơn về kích thước, thiết kế và chức năng, tương tự điện thoại truyền thống.

Theo Báo cáo công bố vào tháng 12/2025 của hãng nghiên cứu thị trường IDC, lượng điện thoại gập xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2025 được dự đoán tăng 10% so với năm 2024. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026, với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, nhờ những tin đồn xoay quanh chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Theo anh Nguyễn Thái Dương - Reviewer chủ kênh Rương công nghệ, năm 2026 sẽ có nhiều smartphone màn hình gập đôi giá rẻ hoặc gập ba được các hãng cho ra mắt để dành yếu tố nổi bật.

Anh Nguyễn Thái Dương - Reviewer chủ kênh Rương công nghệ.

Anh Dương cũng dự đoán, năm 2026 các hãng smartphone sẽ bắt đầu "đổ tiền" làm những concert ca nhạc, chương trình cộng đồng để quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, các hãng bắt đầu đi vào thị trường "ngách" dành cho một nhóm đối tượng nào đó như "điện thoại dành riêng cho shipper" hay "điện thoại dành cho đi concert". Năm 2026, các hãng điện thoại liên tục tung ra những dòng điện thoại siêu bền, pin "khủng".

Anh Dương cũng nhấn mạnh: "Năm 2026 các hãng smartphone tại thị trường Việt Nam sẽ tập trung vào những tính năng nổi bật như AI, camera trên phân khúc cao cấp. Những phân khúc tầm trung hoặc thấp hơn các hãng sẽ tập trung vào camera, pin và độ bền."

Điện thoại sẽ không còn rẻ

Bước sang năm 2026, các nhà sản xuất điện thoại toàn cầu đang đối mặt với "cơn ác mộng" khi chi phí linh kiện leo thang và nhu cầu người dùng chạm đáy.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, giá bán trung bình smartphone toàn cầu sẽ tăng trên 6,9% trong năm 2026, do thiếu hụt chip nhớ (DRAM) và các linh kiện quan trọng. Do đó, các hãng buộc phải chuyển phần chi phí tăng lên người tiêu dùng, dẫn đến giá bán lẻ cao hơn.

Điều này phần nào cũng khiến những dự báo về tình hình thị trường smartphone tại Việt Nam trong năm 2026 trở nên kém tích cực hơn.

Phân khúc cao cấp có khả năng tăng giá mạnh nhất, do tỷ trọng linh kiện giá trị cao và chi phí nhập khẩu. Phân khúc tầm trung - phổ thông cũng chịu áp lực, nhưng linh kiện ít đắt đỏ hơn nên giá tăng tương đối nhẹ.

Trước diễn biến xấu của thị trường, các hãng smartphone chỉ có hai lựa chọn: Tăng giá sản phẩm đủ bù đắp chi phí hoặc tăng giá nhẹ nhưng cắt giảm cấu hình.

Theo anh Tuấn Ngọc - Reviewer công nghệ của Relab, với việc mức giá RAM, chip nhớ tăng, các hãng thường sử dụng hai chiến lược chính trong việc nâng cấp điện thoại: một là, lấy thiết kế, màn hình từ những dòng cao cấp cũ để lắp ráp lại thành sản phẩm trung cấp mới của năm nay.

Anh Tuấn Ngọc - Reviewer công nghệ của Relab.

Hai là, tăng cường các chuẩn bảo vệ như kháng nước, chuẩn quân đội Mỹ hoặc châu Âu để truyền thông cho sản phẩm. Đây là cách đa phần các nhà sản xuất “sống sót” trong bối cảnh kinh tế suy thoái và chip nhớ lên giá.

"Tôi nhận định, đây là cách duy nhất mà họ có thể phát triển và duy trì, vậy nên tôi không kỳ vọng sự thay đổi lớn nào. Với những hãng điện thoại dậm chân tại chỗ quá lâu như Samsung và Apple, trong mảng điện thoại cao cấp, họ nên thực sự có một bước nhảy vọt về mặt cấu hình camera và pin, để nhân cơ hội này kéo về thêm cho mình những người sử dụng trung thành. Có lẽ chỉ có họ mới có đủ tiềm lực tài chính để làm điều đó mà thôi."

"Như tôi đã chia sẻ, xu hướng 2026 của thị trường smartphone Việt Nam vẫn sẽ là tiêu chuẩn bền bỉ, kết hợp với các chương trình kích cầu của nhà bán lẻ. Sẽ khó có thể xảy ra viễn cảnh thị trường smartphone có một bước tiến đặc biệt rõ rệt, nếu những ông lớn như Apple, Samsung hay OPPO không mạnh tay đầu tư."

Ở kênh bán lẻ Việt Nam, ông Nguyễn Lạc Huy - Đại diện CellphoneS cho biết, nhìn tổng thể năm 2026, CellphoneS không kỳ vọng thị trường tăng mạnh về số lượng. Sản lượng có thể giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ khoảng 3%, tuy nhiên giá trị trung bình mỗi máy được dự báo sẽ tăng từ 15-30%.

Điều này phản ánh xu hướng người dùng chi tiêu nhiều hơn cho một chiếc smartphone, thay vì mua thường xuyên. Các sản phẩm trong năm 2026 sẽ ngày càng tập trung vào trải nghiệm toàn diện: AI, khả năng chụp ảnh, pin và độ bền - hướng tới một thiết bị đa năng, phục vụ nhiều nhu cầu trong cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.

Ông Nguyễn Lạc Huy - Đại diện CellphoneS. (Ảnh: Schannel)

Ông Huy cũng dự báo, nếu năm 2025 vẫn là giai đoạn "khởi động" của AI trên smartphone, thì sang năm 2026, AI sẽ bước vào giai đoạn ứng dụng thực tế và gắn chặt với đời sống người dùng. Các hãng sẽ tập trung vào: AI và ứng dụng AI trong cuộc sống và công việc: hỗ trợ làm việc, sáng tạo nội dung, xử lý hình ảnh, video, và tối ưu hiệu suất sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, các hãng sẽ tập trung vào camera và khả năng quay, chụp: chất lượng hình ảnh ngày càng tiệm cận máy ảnh chuyên và bán chuyên (DSLR), phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung cá nhân.

Pin và công nghệ pin mới, đặc biệt là pin silicon carbon được dự báo sẽ trở nên phổ biến trong năm 2026. Các mẫu smartphone trong năm 2026 cũng được đại diện CellphoneS dự đoán có độ bền và khả năng bảo vệ, chống nước, chống va đập tốt hơn, sử dụng vật liệu bền bỉ để hướng tới trải nghiệm sử dụng lâu dài, giảm tần suất thay máy./.

