Samsung “áp đảo” thị trường smartphone Hàn Quốc với hơn 80% thị phần

Nhờ doanh số ổn định của Galaxy S25 và sức hút mạnh mẽ của mẫu gập Z Fold 7, Samsung Electronics chiếm tới 82% thị phần điện thoại thông minh tại Hàn Quốc, bỏ xa Apple ở vị trí thứ hai với 18%.

Lê Minh
Trụ sở Samsung tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo số liệu do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố ngày 14/8, Samsung Electronics Co. đã củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường điện thoại thông minh Hàn Quốc, khi chiếm hơn 80% thị phần.

Doanh số bán điện thoại thông minh của Samsung Electronics chiếm 82% trong giai đoạn từ tháng 1-7/2025, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Apple Inc. đứng thứ hai với khoảng cách khá xa, với 18%.

Counterpoint Research cho rằng Samsung gia tăng thị phần là nhờ doanh số bán ổn định của các mẫu điện thoại hàng đầu Galaxy S25 và nhu cầu mạnh mẽ đối với điện thoại thông minh có thể gập lại Z Fold 7 được đưa ra thị trường vào tháng trước.

Tuy nhiên, Counterpoint Research lưu ý rằng sự ra mắt sắp tới của dòng điện thoại thông minh iPhone 17 mới của Apple có thể đe dọa vị thế của Samsung trong nửa cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
