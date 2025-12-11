Kinh tế

Ngân hàng VietinBank mở bán kho tài khoản số đẹp siêu VIP

Khám phá kho tài khoản số đẹp siêu VIP của ngân hàng VietinBank, dành riêng cho khách hàng ưu tiên với nhiều ưu đãi đẳng cấp và dịch vụ cao cấp.

Hạnh Dung
Ngân hàng VietinBank mở bán kho tài khoản số đẹp siêu VIP. (Ảnh: Vietnam+)
VietinBank chính thức ra mắt kho tài khoản số đẹp siêu VIP - lựa chọn dành cho những khách hàng ưu tú, khẳng định đẳng cấp vượt trội. Sở hữu tài khoản số đẹp siêu VIP không chỉ là sở hữu một dãy số quý giá và ý nghĩa, khách hàng còn được tự động thăng hạng trở thành khách hàng ưu tiên Elite của VietinBank, được tận hưởng hệ sinh thái dịch vụ và những ưu đãi đẳng cấp nhất.

Mỗi tài khoản số đẹp thuộc kho siêu VIP đều đã được chọn lọc kỹ lưỡng, ngoài đem lại ý nghĩa to lớn về phong thủy và thịnh vượng, còn là kho số 3 nhất: Độc nhất - đẹp nhất - duy nhất của VietinBank được cất giữ sau nhiều năm sáng tạo.

Khi sở hữu tài khoản siêu VIP, khách hàng còn được hưởng những đặc quyền đi kèm vô cùng hấp dẫn: Tặng miễn phí 01 tài khoản số đẹp VietinBank trị giá lên tới 50 triệu đồng; đặc quyền sân bay, tận hưởng dịch vụ làm thủ tục nhanh, sử dụng phòng chờ thương gia không giới hạn và cộng 6 lượt khách đi cùng tại các sân bay trên toàn cầu.

Bên cạnh đó khách hàng được ưu đãi đặc quyền tại Vietnam Airlines, cùng hàng loạt quà tặng và điểm thưởng Loyalty hấp dẫn; tặng 6 lượt chơi golf miễn phí tại các sân golf hàng đầu Việt Nam; miễn phí thường niên trọn đời, hoàn tiền đến 10% khi thanh toán golf, nghỉ dưỡng, khách sạn bằng thẻ tín dụng VietinBank; miễn 100% nhiều loại phí, tỷ giá… và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác về phí thẻ, bảo hiểm, sản phẩm đầu tư.

Ngoài ra, khách hàng còn được những ưu đãi lãi suất vượt trội là cộng thêm 0,3%-0,6%/năm khi gửi tiết kiệm; giảm đến 1%/năm khi vay vốn./.

