Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng điều ở Cuba

Ngày 6/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp Cuba ở thủ đô La Habana, đại diện Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Hoàng Gia Việt và công ty nông nghiệp Alquizar, thuộc Tập đoàn doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp Artemisa của Cuba, đã ký hợp đồng hợp tác kinh tế về trồng điều và các loại cây lương thực ngắn ngày ở Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telcel Abdel González và Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Lê Quang Long, cùng các lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp Cuba đã chứng kiến Lễ ký hợp đồng.

Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu đen, đậu xanh, đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.

Công ty Việt Nam sẽ cung cấp nguyên liệu, máy móc nông nghiệp, kỹ thuật, kiến thức và chuyển giao công nghệ, trong khi phía Cuba sẽ cung cấp đất trồng, lực lượng lao động và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Giám đốc công ty Hoàng Gia Việt, và đại diện của công ty nông nghiệp Alquizar, thuộc Tập đoàn doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp Artemisa của Cuba, trao đổi văn bản ký kết. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Giám đốc công ty Hoàng Gia Việt, cho biết đất đai của Cuba rất phù hợp cho rất nhiều loại cây trồng tương tự như ở Việt Nam và đặc biệt là các loại cây công nghiệp, trong đó công ty đã lựa chọn cây điều là cây trồng chủ lực.

Ông nhấn mạnh: “Mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước có sự bền chặt, có lịch sử truyền thống và cũng có những nét tương đồng về chính trị và xã hội. Chính vì lẽ đó, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi gửi trọn niềm tin để đầu tư ở đất nước Cuba xinh đẹp.”

Trong khi đó, Thứ trưởng Telcel Abdel González đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất thực phẩm cho người dân Cuba. Đây là một bước tiến để đưa hợp tác giữa Cuba và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp lên tầm cao mới tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Đại sứ Lê Quang Long (thứ 4 từ trái sang), Thứ trưởng Telcel Abdel González (thứ 5 từ trái sang), cùng các đại diện của công ty Hoàng Gia Việt và quan chức Bộ Nông nghiệp Cuba chụp ảnh chung. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Lê Quang Long đánh giá: “Gần đây, sự hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Cuba phát triển rất tích cực. Hôm nay, chúng ta rất vui mừng chứng kiến thêm một hợp tác nữa trong lĩnh vực nông nghiệp giữa công ty Hoàng Gia Việt và công ty của tỉnh Artemisa. Tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Cuba và hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, và mở ra triển vọng rất tốt và mang lại lợi ích cho cả hai bên.”

Hiện Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết hơn 160 triệu USD.

Các công ty như Thái Bình, Viglacera và Agri VMA đã đầu tư vào các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm, năng lượng Mặt Trời...

Đặc biệt, trong nông nghiệp, các dự án Việt Nam hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương, nuôi trồng thủy sản đã đạt kết quả tích cực./.

