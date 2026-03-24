Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh kết nối, tìm cơ hội tại thị trường công nghệ Ấn Độ

Từ ngày 23-25/3, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra Triển lãm IndiaSoft Expo 2026 do Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Điện tử và Phần mềm (ESC) thuộc Bộ Công thương Ấn Độ tổ chức.

Đây là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn hàng đầu khu vực châu Á.

Phát biểu khai mạc IndiaSoft 2026, ông Taranjit Singh Sandhu, Phó Thống đốc Delhi, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh toàn cầu biến động, khả năng thích ứng và vượt qua các ranh giới sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và doanh nghiệp.

Theo ông, công nghệ số đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các nền kinh tế, cho phép giao dịch xuyên biên giới, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Taranjit Singh Sandhu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò “kết nối” như một yếu tố trung tâm của kinh doanh hiện đại, không chỉ giữa các quốc gia mà còn giữa doanh nghiệp, chính phủ và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng lớn của các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đang mở ra cơ hội mới trong thương mại toàn cầu, nhờ vào nền tảng số và hạ tầng kết nối. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng này, cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, đầu tư vào hạ tầng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông khẳng định trong tương lai, ranh giới không còn là yếu tố ngăn cách mà sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững.

Tham gia IndiaSoft 2026, đoàn Việt Nam gồm đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cùng khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và chuyển đổi số.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức IndiaSoft đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Việt Nam do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ kết nối.

Tại đây, hai bên đã trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ số, tập trung vào: phát triển chuỗi cung ứng điện tử; hợp tác gia công phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin; chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước thông qua các chương trình B2B thường niên.

Đoàn cũng đã thăm khu gian hàng doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm, quảng bá năng lực công nghệ và tìm kiếm đối tác tại thị trường Ấn Độ.

Song song với IndiaSoft, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Bharat Mandapam cũng đã diễn ra triển lãm Ấn Độ Hội tụ (Convergence India) 2026. Đây là một trong những sự kiện công nghệ lớn trong khu vực, thu hút gần 55.000 lượt khách tham dự, 1.000 doanh nghiệp đến từ 26 quốc gia.

Đoàn lãnh đạo, đại diện hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam tại lễ khai mạc IndiaSoft 2026. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Trong lần thứ hai tham gia triển lãm Ấn Độ Hội tụ, đại diện Việt Nam - Stringee - đã giới thiệu Cogover, nền tảng quản trị doanh nghiệp thế hệ mới dựa trên kiến trúc No-code và AI-native, cho phép tích hợp Call Center, CRM, Workflow và AI trên một hệ thống thống nhất, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và tự động hóa hiệu quả.

Xuất phát từ lĩnh vực nền tảng giao tiếp và call center, Stringee nhận thấy Ấn Độ là một trong những thị trường BPO lớn nhất thế giới, phù hợp với các giải pháp dịch vụ khách hàng và outsourcing.

Từ năm 2023, công ty đã mở rộng sang thị trường Nam Á này nhờ sự tương đồng về môi trường kinh doanh và định hướng chuyển đổi số.

Sau gần hai năm, Stringee đã đạt được những kết quả tích cực với gần 200 khách hàng và xử lý hơn 10 triệu cuộc gọi mỗi tháng, khẳng định tiềm năng phát triển tại thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên về lý do Stringee sang Ấn Độ - một thị trường IT mạnh, ông Nguyễn Bá Luân - đồng sáng lập Stringee, cho biết thực tế là khi sang Ấn Độ, ông nhận thấy các sản phẩm startup thực sự tốt ở Việt Nam cũng không thua kém gì các sản phẩm được sản xuất tại đây. Tuy nhiên, các startup Việt chưa mạnh như Ấn Độ là vì họ đã có tư duy toàn cầu ngay từ lúc đầu tự phát triển sản phẩm, tức là tự thiết kế sản phẩm ở Ấn Độ và bán ra toàn cầu.

Các startup Việt Nam cũng đang có những xu hướng như thế và làm ra các sản phẩm rất tốt. Theo ông, khi đã mở được thị trường toàn cầu, dung lượng thị trường sẽ lớn hơn rất nhiều thị trường trong nước và đó chính là cơ hội để các startup Việt Nam có thể lớn mạnh, mang được trí tuệ của Việt Nam ra toàn cầu cũng như là trở thành những các startup lớn và trở thành những kỳ lân trong tương lai.

Thông qua 2 sự kiện kéo dài 3 ngày này, các hiệp hội, doanh nghiệp có nhiều cơ hội kết nối, gặp gỡ và trao đổi ý tưởng công nghệ, qua đó tìm kiếm đối tác phù hợp, thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các bên cập nhật xu hướng mới, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, hướng tới những hợp tác thực chất và bền vững trong thời gian tới./.

