Ấn Độ khai mạc sự kiện công nghệ và viễn thông lớn nhất châu Á

Ngày 8/10, Thủ tướng Narendra Modi đã khai mạc Đại hội Di động Ấn Độ (IMC) lần thứ 9 tại Trung tâm hội nghị Yashobhoomi, mở màn sự kiện công nghệ và viễn thông lớn nhất châu Á.

IMC 2025 do Bộ Viễn thông Ấn Độ (DoT) và Hiệp hội Nhà mạng Di động Ấn Độ (COAI) phối hợp tổ chức trong 4 ngày, mang chủ đề “Đổi mới để Chuyển đổi.”

Sự kiện quy tụ hơn 1,5 triệu khách tham quan, 7.000 đại biểu quốc tế, 400 công ty và 800 diễn giả từ hơn 150 quốc gia, với hơn 100 phiên thảo luận chuyên sâu.

Các chủ đề trọng tâm của IMC năm nay gồm 6G, truyền thông lượng tử, chất bán dẫn trong viễn thông, mạng quang và an ninh mạng.

Ban tổ chức cho biết hơn 1.600 trường hợp ứng dụng mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), 5G/6G, công nghệ xanh và di động thông minh sẽ được giới thiệu, thể hiện cam kết của Ấn Độ đối với đổi mới sáng tạo và chủ quyền số.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Modi khẳng định đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư, đổi mới và “Sản xuất tại Ấn Độ,” khi đất nước đang nổi lên như trung tâm công nghệ và sản xuất mới của thế giới.

Ông nhấn mạnh mọi gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đều là cơ hội để Ấn Độ đóng vai trò tiên phong, đặc biệt trong lĩnh vực chất bán dẫn, dữ liệu và an ninh mạng.

Thủ tướng Modi cho biết Chính phủ Ấn Độ đang thành lập 10 đơn vị sản xuất chất bán dẫn để củng cố năng lực quốc gia và khuyến khích phát triển chipset cùng linh kiện di động nội địa.

Ông cũng nhấn mạnh Ấn Độ có tiềm năng trở thành trung tâm dữ liệu toàn cầu, được hỗ trợ bởi kết nối kỹ thuật số mạnh mẽ và chi phí dữ liệu thấp nhất thế giới - “1GB dữ liệu chỉ bằng một tách trà.”

Thủ tướng Modi khẳng định kết nối số không còn là xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu, đồng thời kêu gọi các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư cùng chung tay thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và khả năng cạnh tranh toàn cầu của Ấn Độ.

Với quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng, IMC 2025 được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Ấn Độ như một đầu tàu dẫn dắt kỷ nguyên kết nối kỹ thuật số toàn cầu./.

Ấn Độ đứng đầu về cung cấp điện thoại thông minh tại Mỹ, Việt Nam đứng thứ 2 Ấn Độ lần đầu tiên dẫn đầu về số điện thoại thông minh được xuất khẩu sang Mỹ trong quý 2 năm 2025. Việt Nam, nơi đặt phần lớn hoạt động sản xuất của Samsung Electronics Co., đứng thứ hai.