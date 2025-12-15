InTheTech mang giải pháp phục hồi nhận thức số hóa đến Việt Nam

Trong bối cảnh các rối loạn nhận thức như sa sút trí tuệ, ADHD hay di chứng sau đột quỵ đang trở thành thách thức toàn cầu, công ty công nghệ y tế Hàn Quốc InTheTech đang theo đuổi một hướng tiếp cận khác biệt: số hóa liệu pháp phục hồi nhận thức, đưa các công cụ vốn chỉ tồn tại trong bệnh viện đến gần hơn với người dùng tại nhà.

Trao đổi với phóng viên quốc tế tại sự kiện Global Media Meet-up, vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, bà Lucy Lee, Giám đốc Marketing toàn cầu của InTheTech, cho biết, hơn 55 triệu người trên thế giới hiện đang sống chung với chứng sa sút trí tuệ, trong khi việc chẩn đoán thường đến muộn và chi phí điều trị hàng năm ở mức rất cao.

“Trong khi thuốc điều trị còn hạn chế, phục hồi nhận thức bằng liệu pháp số đang nổi lên như một hướng đi thiết thực, an toàn và có thể mở rộng,” bà Lee chia sẻ.

Hệ sinh thái phục hồi nhận thức dựa trên khoa học thần kinh

Trọng tâm trong chiến lược của InTheTech là bộ ba nền tảng chăm sóc nhận thức số, được phát triển dựa trên khoa học thần kinh và dữ liệu lâm sàng.

Nổi bật nhất là EYAS (Eye–Ear–Attention System) - một giải pháp phục hồi nhận thức sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt (eye-tracking).

Khác với các chương trình trị liệu truyền thống phụ thuộc vào chuột hay bàn phím, EYAS cho phép người dùng tương tác hoàn toàn bằng ánh nhìn, giúp tăng mức độ tập trung và đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, trẻ ADHD hoặc bệnh nhân suy giảm vận động.

“Nội dung huấn luyện của EYAS được xây dựng bởi các bác sĩ phục hồi chức năng và chuyên gia khoa học não bộ, với hơn 100 môđun đã được kiểm chứng lâm sàng,” bà Lee cho biết. Hệ thống còn tích hợp AI hướng dẫn, cá nhân hóa lộ trình tập luyện và theo dõi dữ liệu nhận thức dài hạn, cho phép người dùng xuất báo cáo để chia sẻ với bác sỹ.

Bên cạnh EYAS, InTheTech phát triển Cockplay, nền tảng phục hồi nhận thức tại nhà, hướng đến nhóm người không có điều kiện đến bệnh viện thường xuyên. Cockplay cho phép người dùng luyện tập “mọi lúc, mọi nơi”, đồng thời so sánh dữ liệu nhận thức theo nhóm tuổi để đánh giá tiến triển theo thời gian.

Sản phẩm thứ ba là IS-Focus, giải pháp chuyên biệt cho ADHD, sử dụng theo dõi ánh nhìn qua camera điện thoại để phân tích mức độ tập trung theo thời gian thực. Hệ thống AI của InTheTech tạo ra chỉ số chú ý khách quan, thay thế phần nào phương pháp đánh giá chủ quan vốn phổ biến hiện nay.

Từ bệnh viện đến người dùng cá nhân

Trong nhiều năm, InTheTech tập trung vào mô hình B2B, cung cấp giải pháp cho bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng và cơ sở giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, chiến lược của công ty đang dịch chuyển rõ rệt sang B2C.

“Chi phí điều trị tại bệnh viện cao và không phải ai cũng tiếp cận được. Chúng tôi muốn biến phục hồi nhận thức thành một phần của chăm sóc phòng ngừa, nơi bất kỳ ai cũng có thể luyện tập não bộ tại nhà,” bà Lee nói.

Theo đại diện InTheTech, công ty đang triển khai song song mô hình B2B-B2C-B2G, kết hợp bán phần mềm, cấp phép sử dụng và thuê bao dịch vụ, đồng thời hợp tác với các tổ chức công và hệ thống chăm sóc người cao tuổi.

Việt Nam - thị trường chiến lược tại Đông Nam Á

Đáng chú ý, Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên của InTheTech. Công ty cho biết đã hợp tác với các đối tác y tế lớn, trong đó có Vinmec, để triển khai giải pháp phục hồi nhận thức cho trẻ ADHD và tự kỷ tại các trung tâm phát triển trẻ em.

“Việt Nam có hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển nhanh, cùng nhu cầu lớn trong chăm sóc trẻ em và người cao tuổi. Đây là thị trường rất phù hợp với các giải pháp số hóa như của chúng tôi,” bà Lee nhận định.

Nhờ có chứng nhận CE và kinh nghiệm triển khai tại châu Á, InTheTech đánh giá việc mở rộng tại Việt Nam thuận lợi hơn so với nhiều thị trường khác.

Hướng tới mở rộng toàn cầu

Hiện InTheTech đã có đối tác tại 8 quốc gia châu Á, đồng thời đang chuẩn bị kế hoạch thâm nhập châu Âu và Mỹ. Công ty cho biết sẽ ưu tiên mở rộng qua các nền tảng ứng dụng trước, sau đó mới triển khai thiết bị phần cứng tại những thị trường có yêu cầu pháp lý cao.

“Sa sút trí tuệ và ADHD là khủng hoảng toàn cầu. Chúng tôi tin rằng phục hồi nhận thức số, dựa trên dữ liệu và AI, sẽ là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong tương lai,” bà Lee nhấn mạnh.

Với chiến lược tập trung vào khoa học, dữ liệu và khả năng mở rộng, InTheTech đang cho thấy tham vọng trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực trị liệu kỹ thuật số tại châu Á - và Việt Nam được xác định là điểm đến quan trọng trong hành trình đó./.