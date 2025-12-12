Vinh danh quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia

Tối 12/12, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2025, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).

Sự kiện quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trong và ngoài nước. Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC) phối hợp cùng các đối tác là Startup World Cup Việt Nam, Impact Square, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững - MSD United Way Việt Nam đồng tổ chức.

Với chủ đề "Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số: Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững," Cuộc thi được xây dựng trên định hướng thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, môi trường và tầm nhìn dài hạn, đồng thời đề cao những dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) - nền tảng cho kinh tế số và tương lai xanh của Việt Nam.

Một điểm nhấn của Chung kết Cuộc thi năm nay là việc tổ chức tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Điều này tạo cơ hội để người dân, du khách và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, mô hình và giải pháp công nghệ mới.

Đây cũng là lần đầu tiên, Cuộc thi TECHFEST Việt Nam 2025 chào đón các đội thi quốc tế, cùng tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn tại Việt Nam.

Điều này không chỉ nâng cao tính hội nhập và chất lượng chuyên môn của cuộc thi mà còn tạo nền tảng cho hợp tác đa phương, kết nối tri thức và công nghệ toàn cầu vào quá trình xử lý các thách thức phát triển của đất nước.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh Cuộc thi TECHFEST 2025 là hoạt động quan trọng triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW (ban hành ngày 22/12/2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW (ban hành ngày 04/05/2025) về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông, cuộc thi năm nay không chỉ là nơi lựa chọn các dự án tiềm năng mà còn là quá trình hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua nhiều vòng thi kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2025 giúp startup hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tiếp cận chuẩn ESG.

Ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Chung kết cuộc thi. (Ảnh: Techfest)

Từ phía các đơn vị đồng tổ chức, đại diện Startup World Cup Việt Nam, MSD United Way Việt Nam và Impact Square đều ghi nhận sự tiến bộ mạnh mẽ của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Sau phần thi thuyết trình và phản biện, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá độc lập, dựa trên các tiêu chí về mức độ đổi mới, khả năng triển khai, chất lượng mô hình vận hành, tiềm năng phát triển mở rộng cũng như giá trị tác động của từng dự án. Trên cơ sở đó, các giải thưởng chính của Cuộc thi TECHFEST 2025 đã được công bố, phản ánh nỗ lực và sự trưởng thành của các đội thi trong suốt hành trình vừa qua.

Theo đó, Growlab - startup công nghệ sinh học của Việt Nam đã xuất sắc giành được giải Quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025.

Growlab là một startup công nghệ sinh học của Việt Nam đang thay đổi ngành dừa thông qua Multipuno™, kỹ thuật đang chờ cấp bằng sáng chế có khả năng tạo ra cây giống dừa đồng nhất, năng suất cao ở quy mô lớn. Hàng tỷ cây dừa trên thế giới đã già cỗi và năng suất thấp khiến ngành dừa đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cây giống chất lượng.

Growlab là đơn vị đầu tiên có thể nuôi cấy mô dừa ở quy mô lớn, mang đến giải pháp kịp thời và quy mô. Cây giống Multipuno™ có thể giúp nông dân tăng thu nhập lên đến 20 lần, tạo việc làm xanh và bảo đảm nguồn cung ổn định cho các nhà chế biến và xuất khẩu. Điều này mở ra cơ hội cho hàng triệu nông hộ, góp phần tái sinh ngành dừa và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thích ứng khí hậu cho Việt Nam và các vùng nông nghiệp nhiệt đới.

Giải Quán quân của Growlab có phần thưởng trị giá 20.000 USD cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Hoa Kỳ) - nơi hội tụ những startup tiềm năng nhất thế giới mở ra cơ hội gọi vốn, kết nối quốc tế và tiếp cận hệ sinh thái đổi mới toàn cầu.

Giải Á quân thuộc về đội thi Volterra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải Á quân, với phần thưởng trị giá 7.000 USD thuộc về đội thi Volterra. Volterra là một nền tảng dịch vụ hướng đến các đơn vị phát triển và vận hành hạ tầng sạc xe điện (EV). Giải Ba với phần thưởng trị giá 3.000 USD hiện kim, thuộc về đội IDO.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban Tổ chức đồng thời công bố hai giải phụ, mỗi giải có trị giá 15.000 USD. được trao cho đội Dayladau phản ánh sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với tiềm năng tăng trưởng của dự án.

Dayladau là một nền tảng đặt phòng homestay và căn hộ theo giờ, dành cho các bạn trẻ tìm kiếm không gian riêng tư trong chính thành phố mình đang sống.

Giải Tác động nổi bật được trao cho đội Planer ghi nhận những đóng góp thiết thực của dự án đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Plantner là startup giúp chuyển hóa phế phẩm nông nghiệp tại địa phương thành phân bón hữu cơ, giúp làm tăng năng suất cây trồng đồng thời cải tạo đất và phục hồi độ chua.

Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ ba thế giới về ô nhiễm đất do lạm dụng phân hóa học, giải pháp này có thể góp phần chăm sóc đất khỏe và tạo nền tảng cho nông nghiệp bền vững.

Kết thúc vòng chung kết, các đội thi sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ hệ sinh thái Techfest để thương mại hóa, mở rộng thị trường, gọi vốn, và tăng cường tác động xã hội. TECHFEST 2025 đánh dấu một tư duy mới: đổi mới sáng tạo phải vì con người, vì cộng đồng, và vì một Việt Nam xanh - số - bền vững./.

