Hai "ông lớn" của Hàn Quốc bắt tay công nghệ 6G AI-RAN

Các công ty Samsung Electronics Co. và KT Corp. vừa chứng minh rằng công nghệ mạng truy cập vô tuyến trí tuệ nhân tạo 6G (6G AI-RAN) có thể hoạt động ổn định trên mạng thương mại của KT, qua đó xác nhận khả năng ứng dụng của công nghệ này trong các điều kiện thực tế.

Theo thông báo từ hai công ty, Samsung Research và Phòng thí nghiệm Mạng lưới Tương lai của KT đã phối hợp thực hiện thử nghiệm thực địa với khoảng 18.000 người dùng tại các khu vực được chọn ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, bao gồm các địa điểm có điều kiện môi trường đa dạng.

Kết quả này đánh dấu cuộc trình diễn thành công đầu tiên của công nghệ trên mạng thương mại đang hoạt động, sau khi hai bên đã hoàn thành việc xác minh dựa trên mô phỏng vào tháng 6/2025.

Công nghệ này sử dụng AI để giúp người dùng tránh các vấn đề về kết nối bằng cách tự động áp dụng cấu hình tối ưu cho từng người dùng cá nhân.

Các công ty nhấn mạnh rằng việc tối ưu hóa AI-RAN sẽ rất cần thiết khi ngành này chuẩn bị bước vào kỷ nguyên 6G, thời điểm mà lượng dữ liệu dự kiến sẽ tăng vọt.

Ông Jeong Jin-guk, Phó Chủ tịch điều hành của Samsung Research tại Samsung Electronics, nhận định: "Đây là một cột mốc lớn cho thấy cách AI có thể cải thiện trải nghiệm người dùng trên các mạng thương mại trong thế giới thực."

Ông cho biết thêm: "Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với KT, chúng tôi sẽ tiếp tục định hình và xác thực thế hệ tiếp theo của các công nghệ truyền thông dựa trên AI"./.

