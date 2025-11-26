2 tập đoàn lớn của Hàn Quốc bắt tay phát triển công nghệ mạng 6G

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 26/11, 2 công ty công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc là SK Telecom và Samsung Electronics thông báo đã ký một bản ghi nhớ (MOU) để cùng nhau phát triển mạng truy cập vô tuyến mở (RAN) sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu dẫn đầu các công nghệ mạng 6G thế hệ mới.



Theo thỏa thuận này, 2 công ty có kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ cốt lõi 6G, bao gồm công nghệ ước tính kênh dựa trên AI, công nghệ truyền dẫn thu phát đa đầu vào đa đầu ra phân tán (MIMO) và công nghệ lập lịch và mạng lõi dựa trên AI-RAN.



SK Telecom sẽ tận dụng kinh nghiệm vận hành mạng lưới trên toàn quốc để cung cấp dữ liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng thử nghiệm, trong khi Samsung Electronics sẽ phát triển các mô hình ước tính kênh AI và các thuật toán MIMO phân tán.



Nghiên cứu chung này sẽ do viện nghiên cứu và phát triển (R&D) của 2 công ty công nghệ trên đảm nhiệm.



Ước tính kênh dựa trên AI sử dụng AI để dự đoán và hiệu chỉnh độ méo tín hiệu, cải thiện độ chính xác truyền dữ liệu. Công nghệ MIMO phân tán cung cấp khả năng truyền tín hiệu ổn định, tốc độ cực cao ngay cả ở những khu vực mật độ cao.

Công nghệ mạng lõi và bộ lập lịch dựa trên AI-RAN cho phép mạng tự động quyết định thời điểm và địa điểm gửi dữ liệu, giúp tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.



SK Telecom và Samsung Electronics đều là thành viên của Liên minh AI-RAN, đã mở rộng hợp tác từ năm 2025 nhằm phát triển các cộng nghệ truyền thông thế hệ mới.

Liên minh AI-RAN được thành lập nhằm thúc đẩy nghiên cứu 6G bằng cách kết hợp AI với công nghệ truyền thông không dây./.

