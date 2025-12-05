Boeing dự kiến hoàn tất thương vụ 4,7 tỷ USD trong năm nay

Hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết có thể hoàn tất thương vụ thâu tóm 4,7 tỷ USD với Spirit AeroSystems, nhà sản xuất cánh và thân máy bay, trước cuối năm nay.

Thương vụ sẽ được tiến hành sau khi cơ quan quản lý Mỹ đồng ý, với điều kiện thực hiện các chuyển nhượng tài sản đã cơ bản thống nhất với Airbus.

Sau thông báo của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), cổ phiếu Boeing giảm 3% trong khi cổ phiếu Spirit tăng 3,5% trong phiên 3/12.

Quyết định của FTC nhằm giải tỏa những lo ngại về cạnh tranh liên quan đến thương vụ Boeing thâu tóm nhà sản xuất linh kiện máy bay lớn nhất thế giới.

Spirit, công ty đang gặp khó khăn tài chính và nhiều vấn đề, từng là một phần của Boeing cho đến năm 2005, nhưng sẽ bị chia tách trong thương vụ này.

Boeing sẽ mua lại phần lớn Spirit, nhà sản xuất thân máy bay 737, trong khi Airbus tiếp quản các cơ sở tại North Carolina và Belfast, Bắc Ireland. Tổng giá trị giao dịch, bao gồm phần của Airbus và các khoản khác, ước tính đạt 8,3 tỷ USD.

FTC yêu cầu Spirit chuyển nhượng tài sản cho Airbus, đồng thời bán hoạt động tại Subang, Malaysia - nhà cung cấp linh kiện cho cả Airbus và Boeing. Thỏa thuận bán cho Composites Technology Research Malaysia đã được thương lượng từ đầu năm nay.

Các chuyển nhượng tài sản nhằm giải quyết mối lo ngại của FTC rằng thương vụ có thể cho Boeing kiểm soát chuỗi cung ứng của Airbus một cách không công bằng và loại bỏ đối thủ trong ngành sản xuất máy bay quốc phòng.

Phát ngôn viên Boeing cho biết hãng hoan nghênh việc FTC phê duyệt thương vụ thâu tóm Spirit AeroSystems và cam kết hoàn tất các bước còn lại để kết thúc thương vụ.

Người phát ngôn Spirit xác nhận thương vụ dự kiến sẽ kết thúc trước cuối tháng 12/2025. Thương vụ cũng mang lại cho Airbus quyền kiểm soát trực tiếp nhà máy tại Belfast, cơ sở cũ của Short Brothers, đã báo lỗ khoảng 670 triệu USD trong năm 2024.

Nhà máy Belfast cảnh báo hồi tháng 7/2025 rằng họ cần thêm vốn để duy trì hoạt động và đáp ứng các nghĩa vụ sắp tới. Thương vụ bao gồm khoản chi trả 439 triệu USD cho Airbus để bù đắp các khoản lỗ này./.

