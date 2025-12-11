Herbalife Việt Nam lần thứ 8 giành giải thưởng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của AmCham

Herbalife Việt Nam một lần nữa được vinh danh là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội, khi đón nhận Giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) lần thứ 8 liên tiếp. Giải thưởng được trao hôm 10/12 không chỉ là sự ghi nhận cho cho chiến lược phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh mà còn là sự đóng góp cho cộng đồng.

Để đạt được giải thưởng uy tín này, các chương trình về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phải đáp ứng nghiêm ngặt bốn tiêu chí: Sự liên kết giữa mục tiêu kinh doanh và nhu cầu xã hội; khả năng tạo ra lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài; hiệu quả truyền thông; và tính bền vững của chương trình. Việc Herbalife Việt Nam duy trì được vị thế qua 8 lần đánh giá cho thấy sự nhất quán và chiều sâu trong các hoạt động vì cộng đồng.

Herbalife Vinh dự nhận Giải thưởng Amcham 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Giải thưởng này là một minh chứng nữa cho cam kết lâu dài của Herbalife về chương trình hỗ trợ cộng đồng bền vững". Ông khẳng định công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các Thành viên Độc lập, đối tác và các bên liên quan để triển khai nhiều sáng kiến ý nghĩa hơn nữa.

Trong năm 2025, các hoạt động trách nhiệm xã hội của Herbalife Việt Nam đã tạo ra dấu ấn rõ nét trên nhiều mặt trận. Chương trình Casa Herbalife, được triển khai từ năm 2013 với mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn, đã mở rộng đến 15 địa phương với tổng số tiền hỗ trợ gần 32 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 3.000 người mỗi năm. Trong giai đoạn 2025-2026, công ty cam kết hỗ trợ thêm 6,5 tỷ đồng cho các trung tâm này.

Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái trước thiên tai được thể hiện qua những đóng góp kịp thời. Công ty cùng mạng lưới Thành viên Độc lập và nhân viên đã quyên góp hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung và các cơn bão như Bualoi, Matmo. Hoạt động hiến máu tình nguyện thường niên cũng thu về 286 đơn vị máu, góp phần cứu chữa nhiều bệnh nhân./.

Hoạt động hiến máu của Herbalife Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)