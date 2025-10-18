Herbalife Việt Nam mở rộng hỗ trợ dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam chính thức triển khai giai đoạn 2025-2026 của chương trình Casa Herbalife, tiếp tục hành trình cung cấp bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Đây là một phần trong cam kết lâu dài của công ty nhằm đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các sáng kiến xã hội ý nghĩa.

Trong giai đoạn mới này, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ tổng cộng 6,5 tỷ đồng (tương đương 254.000 USD) cho 15 trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở giáo dục chuyên biệt. Danh sách các đối tác trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Phú Thọ, Hưng Yên, Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế.

Một số đơn vị tiêu biểu có thể kể đến như Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm (Gia Lai), Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương (Cần Thơ), Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội), Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), Hội Phụ Nữ Từ Thiện - Thành phố Hồ Chie Minh (WOCA) và Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương (TP.HCM).

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình còn có sự đồng hành của các Tình nguyện viên là Thành viên Độc lập và Nhân viên Herbalife. Họ thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, giao lưu và các hoạt động thiết thực vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay Ngày Quốc tế Thiếu nhi, mang lại niềm vui và sự động viên tinh thần to lớn cho các đối tượng được hỗ trợ.

Ngoài ra, từ năm 2021, Herbalife còn giới thiệu chương trình Ngôi Sao (STAR) nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong giới trẻ tại các trung tâm.

Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bởi Herbalife Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, khẳng định: “Chúng tôi tự hào khi chương trình Casa Herbalife đã mang lại những thay đổi tích cực trong suốt 12 năm qua. Phù hợp với ưu tiên về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì và mở rộng chương trình để giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.”

Những phản hồi từ các đối tác càng thêm khẳng định giá trị của chương trình. Bà Nguyễn Thị Thơm, Giám đốc Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm, chia sẻ: “Sự hỗ trợ lâu dài của Casa Herbalife đã giúp nhiều trẻ em tại trung tâm có cơ hội phát triển khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng hơn.” Tương tự, thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, cũng bày tỏ lòng biết ơn trước những tác động tích cực mà chương trình mang lại cho học sinh khuyết tật trong suốt 7 năm qua.

Được khởi xướng lần đầu tại Việt Nam vào năm 2013 bởi Quỹ Herbalife Family Foundation (HFF), tính đến nay, Chương trình Casa Herbalife đã mở rộng quy mô lên 15 địa phương với tổng số tiền hỗ trợ lên tới gần 32 tỷ đồng (hơn 1,25 triệu USD). Mỗi năm, chương trình mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hơn 3.000 đối tượng, bao gồm trẻ em có hoàn cảnh éo le, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi cô đơn. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện bữa ăn dinh dưỡng, chương trình còn góp phần lan tỏa kiến thức về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, từ đó kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Đội ngũ Herbalife hỗ trợ chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với những kết quả ấn tượng và sự cam kết liên tục, Casa Herbalife đang khẳng định vị thế là một trong những sáng kiến cộng đồng tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh “nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc” mà Herbalife theo đuổi./.