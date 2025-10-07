Kinh tế

Doanh nghiệp

Vinamilk thắp sáng mùa Trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

Trung Thu 2025, Vinamilk gửi trao hơn 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến hơn 10.000 trẻ em trên khắp cả nước.

Tại Đà Nẵng, có một mùa trung thu thật đặc biệt đã đến với các em nhỏ trường Mẫu giáo Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc, mang theo hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, hàng nghìn bộ dụng cụ học tập, cùng nhiều quà bánh, những khúc ca rộn ràng và vô vàn tình yêu thương từ Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)
Tại Đà Nẵng, có một mùa trung thu thật đặc biệt đã đến với các em nhỏ trường Mẫu giáo Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc, mang theo hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, hàng nghìn bộ dụng cụ học tập, cùng nhiều quà bánh, những khúc ca rộn ràng và vô vàn tình yêu thương từ Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong hành trình trưởng thành, Vinamilk đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức nhiều chương trình trung thu đa dạng, để hơn 10.000 em thiếu nhi từ miền núi đến các khu công nghiệp, đảo nhỏ, bệnh viện đều được đón mùa trăng trọn vẹn niềm vui.

Những món quà dinh dưỡng của Vinamilk đã đến với trẻ em ở Cao Bằng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang...

Đặc biệt, những yêu thương ấy đã đến được với các vùng đất khó khăn; với các em thiếu nhi suy dinh dưỡng, có hoàn cảnh đặc biệt; các bệnh nhi tại các bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện K Tân Triều...

vinamilk-2a.jpg
Sân trường rộn rã tiếng cười, những trò chơi sôi động, những bàn tay bé xíu khéo léo tô màu, vẽ nên bức tranh thơ trẻ, tô nên những ước mơ. (Nguồn: Vietnam+)
vinamilk-3a.jpg
Chị Hằng chú Cuội, đèn lồng lung linh, tiếng trống lân náo nức, chiếc bánh trung thu ngọt ngào, hộp sữa mát lành, … tất cả tạo nên ký ức tuổi thơ khó quên. Nhưng món quà quý giá hơn cả chính là sự quan tâm, là vòng tay yêu thương và sự khích lệ để các em nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp của mình. (Nguồn: Vietnam+)
vnp-vinamilk-5-resize.jpg
Hành trình yêu thương tiếp tục lan tỏa khi Vinamilk cùng các nghệ sỹ, tình nguyện viên mang hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng đến với thiếu nhi đảo Thiềng Liềng (thành phố Hồ Chí Minh) trong chương trình “Trung Thu mơ ước.” (Nguồn: Vietnam+)
vnp-vinamilk-6a-resize.jpg
Các em đón nhận những món quà dinh dưỡng tốt lành từ Vinamilk trong mùa trăng. (Nguồn: Vietnam+)
vnp-vinamilk-7a-resize.jpg
Tại chương trình “Ánh trăng hòa bình” ở xã Kim Long (thành phố Hồ Chí Minh), những món quà dinh dưỡng của Vinamilk được trao đến các em nhỏ với rất nhiều yêu thương. (Nguồn: Vietnam+)
vnp-vinamilk-8-resize.jpg
Tại những bản làng heo hút ở Tây Nguyên, nơi cuộc sống còn thiếu thốn, những hộp sữa thơm lành của Vinamilk đã làm sáng lên niềm vui của các em nhỏ. (Nguồn: Vietnam+)
vnp-vinamilk-9a-resize.jpg
Tết Trung Thu – Tết đủ đầy và ấm áp của trẻ em khắp Việt Nam. Hành trình Trung Thu của Vinamilk năm nay đã dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu thương. (Nguồn: Vietnam+)
vnp-vinamilk-10-resize.jpg
Không chỉ là những hộp sữa, mỗi phần quà Vinamilk gửi trao còn chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin rằng mọi trẻ em Việt Nam đều xứng đáng được tận hưởng một tuổi thơ trọn vẹn. (Nguồn: Vietnam+)

Hành trình yêu thương trải dài từ Bắc chí Nam, từ miền cao gió núi đến vùng biên cương, từ lớp học mẫu giáo đến bệnh viện - nơi các em đang kiên cường chống chọi với bệnh tật. Ở bất cứ đâu, nụ cười trẻ thơ vẫn là minh chứng đẹp nhất cho chặng đường gần nửa thế kỷ Vinamilk kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ tương lai Việt Nam trên chặng đường phát triển thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

Đại diện Vinamilk chia sẻ: “Trẻ em là tương lai của đất nước, và mỗi nụ cười của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Qua những món quà dinh dưỡng này, Vinamilk mong muốn góp phần mang đến một trung thu đầm ấm, để các em có thể cảm nhận mình luôn được yêu thương và chăm sóc”./.

(Vietnam+)
#Vinamilk #Trung Thu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công ty VinMetal sẽ cung ứng nhu cầu vật liệu thép cho các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép Vinmetal

Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez gặp gỡ các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cuba kỳ vọng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ Cuba đang tích cực xem xét, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt về tài chính. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà sẽ được xử lý trong thời gian tới.

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Bắc Ninh thu thu hút trên 15,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó cấp mới 162 dự án đầu tư trong nước và 262 dự án FDI với số đăng ký lần lượt là 256,1 nghìn tỷ đồng và 1.509,8 triệu USD.