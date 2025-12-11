LocPhat Pay: Giải pháp quản trị dòng tiền tập trung cho doanh nghiệp Việt

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát (LPBank) vừa giới thiệu LocPhat Pay - nền tảng quản trị dòng tiền tập trung hướng tới doanh nghiệp hoạt động theo mô hình đa điểm bán, chuỗi bán lẻ, logistics và các doanh nghiệp dịch vụ.

Với cơ chế gắn giao dịch với từng nhân viên/cửa hàng/điểm bán, cùng hệ thống báo cáo đối soát tự động, giải pháp được xây dựng nhằm giải quyết bài toán kiểm soát doanh thu chi tiết theo thời gian thực trong bối cảnh yêu cầu doanh nghiệp số hóa vận hành và kê khai thuế điện tử.

Quản lý thông minh, minh bạch đến từng điểm bán

Quá trình chuyển đổi mô hình, mở rộng chuỗi và gia tăng giao dịch số khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi kiểm soát dòng tiền. Trên thực tế, không ít đơn vị vẫn thu - đối soát phân tán, phụ thuộc vào các báo cáo rời rạc, dữ liệu phân mảnh, ghi nhận chậm trễ trên nhiều kênh hoặc thiếu tổng hợp dữ liệu tức thời để đánh giá hiệu quả chính xác tới từng điểm bán. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tối ưu vận hành mà còn làm tăng rủi ro tài chính và chi phí quản trị.

LocPhat Pay được phát triển nhằm giúp doanh nghiệp tập trung toàn bộ dữ liệu tài chính trên một hệ thống thống nhất, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và tạo nền tảng quản trị tiêu chuẩn cho toàn bộ mạng lưới.

Doanh nghiệp có thể chủ động gán mã QR định danh cho từng chi nhánh, cửa hàng hoặc nhân viên theo ca trực. Mỗi giao dịch đều được hệ thống ghi nhận đầy đủ thông tin người thu tiền, thời điểm và nội dung, đồng thời chuyển doanh thu về một tài khoản LPBank duy nhất. Điều này loại bỏ rủi ro giữ tiền mặt cá nhân, giảm sai lệch khi chốt ca và tăng tốc độ đối soát cuối ngày.

Với doanh nghiệp chuỗi, dữ liệu theo thời gian thực được hiển thị trên ứng dụng và website quản trị, giúp theo dõi doanh thu theo khu vực, theo ca hoặc theo ngày. Chức năng thông báo biến động số dư bằng giọng nói bổ sung tính tiện lợi, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật tình hình dòng tiền liên tục, ngay cả khi không trực tiếp theo dõi trên phần mềm bán hàng.

LocPhat Pay được thiết kế phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp. Với doanh nghiệp nhỏ chưa có hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), ứng dụng có thể hoạt động như một “mini ERP” để hỗ trợ quản lý thu - chi và tổng hợp doanh thu mà không cần tốn chi phí đầu tư hệ thống phức tạp. Với doanh nghiệp lớn đã có ERP, LocPhat Pay hỗ trợ tích hợp trực tiếp nhằm đồng bộ dữ liệu bán hàng - thu hộ – đối soát, bảo đảm dòng tiền được quản lý liền mạch trên toàn hệ thống.

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình số hóa

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bước vào quá trình số hóa tài chính một cách thuận lợi và tiết kiệm, LPBank triển khai loạt ưu đãi nhân dịp ra mắt LocPhat Pay. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về doanh số thu và số lượng giao dịch qua mã QR trong tháng sẽ được tặng ngay 680.000 đồng. Cùng với đó, khách hàng được miễn phí trọn đời phí sử dụng giải pháp LocPhat Pay, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành dài hạn.

Ngoài ra, LPBank dành tặng một năm sử dụng miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc chữ ký số không giới hạn giá trị lên tới 1 triệu đồng cho khách hàng đăng ký trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng được miễn phí một năm sử dụng thiết bị Loa Lộc Phát khi đăng ký mua trực tiếp trên ứng dụng, giúp tối ưu trải nghiệm thông báo giao dịch theo thời gian thực.

LPBank mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình số hóa và mở rộng bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện LPBank cho biết: “LocPhat Pay được phát triển như một nền tảng quản trị dòng tiền toàn diện, không chỉ hỗ trợ thanh toán mà còn mang đến cho doanh nghiệp khả năng kiểm soát minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình số hóa và mở rộng bền vững.”

Trong thời gian tới, LPBank định hướng nâng cấp nền tảng với công nghệ phân tích dữ liệu và AI nhằm dự báo dòng tiền, đánh giá hiệu suất và hỗ trợ lập kế hoạch tài chính dựa trên dữ liệu thực. Ngân hàng cũng tiếp tục mở rộng kết nối với các đối tác dịch vụ để hoàn thiện hệ sinh thái toàn diện, đem đến trải nghiệm quản trị tài chính hiện đại hơn cho người dùng doanh nghiệp./.

