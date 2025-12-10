Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Ngày 10/12, đại diện Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế) cho biết, công ty và đối tác Kijsetthi Mobility của Thái Lan đã chính thức ký kết thỏa thuận mua bán 1.000 xe bus.

Theo đó, Kim Long Motor cung ứng 1.000 xe bus các loại thương hiệu Kim Long cho Công ty Kijsetthi Mobility phục vụ thị trường Thái Lan, bao gồm các dòng chủ lực xe bus 12m (động cơ đốt trong và thuần điện), xe bus 7,8m (động cơ đốt trong) và xe bus điện 7,5m.

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.

Xe sử dụng bộ pin công nghệ mới được sản xuất tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp pin thuộc Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, cho phép vận hành ổn định, êm ái và duy trì hiệu suất cao ngay cả trong điều kiện khai thác liên tục. Nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng và cắt giảm đáng kể lượng khí thải, dòng xe này phù hợp với các yêu cầu của hệ thống giao thông xanh, đồng thời đáp ứng định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Các mẫu xe bus ghế ngồi và giường nằm 12m Kim Long 99 với thiết kế hiện đại, tiện nghi, sử dụng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới, có dung tích 10,979 (cc), công suất 410Ps, mô men xoắn cực đại đạt 1.000 -1.400/2.000 N.m/rpm cho hiệu suất vận hành mạnh mẽ, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19 – 22 lít/100km, hứa hẹn sẽ mang đến hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Kể từ khi ra mắt, dòng động cơ được sử dụng trên dòng xe Kim Long 99, đã được bàn giao đến khách hàng và đối tác lên tới hơn 2.000 xe, khẳng định uy tín và năng lực sản xuất vượt trội của Kim Long Motor. Bên cạnh đó, mẫu xe bus 7,8m đạt tiêu chuẩn Euro 5, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cùng khả năng tăng tốc – dừng đỗ ổn định giúp xe phù hợp với các tuyến ngắn và tần suất khai thác lớn, mang đến lựa chọn tối ưu cho các tuyến nội đô có mật độ phương tiện cao.

Thời gian tới, Kim Long Motor cũng sẽ tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, cùng nhiều quốc gia khác. Hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn lần này, đánh dấu bước tiến mới của công ty, trong hành trình đưa sản phẩm “Made in Vietnam” chinh phục thị trường quốc tế. Đồng thời, khẳng định năng lực sản xuất những chiếc xe rất hiện đại và chất lượng vượt trội của sản phẩm thương hiệu Kim Long, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với dây chuyền tự động hóa và quản trị trên nền tảng số hóa. Đặc biệt, năng lực sản xuất động cơ và các sản phẩm ô tô của Kim Long Motor được củng cố mạnh mẽ khi đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai, khánh thành ngày 5/12/2025. Với quy mô 6,5 ha, vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD và mức tự động hóa lên tới 90%, nhà máy này có khả năng sản xuất đa dạng các dòng động cơ đạt chuẩn quốc tế phục vụ xe bus, minibus và các phương tiện thương mại thế hệ mới./.