Boeing hoàn tất thương vụ mua lại Spirit AeroSystems trị giá 4,7 tỷ USD

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ vừa cho biết đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Spirit AeroSystems trị giá 4,7 tỷ USD, tái sở hữu phần lớn cổ phần của nhà sản xuất cánh và thân máy bay này.

Airbus, đối thủ châu Âu của Boeing, cũng công bố đã hoàn tất việc tiếp nhận một phần hoạt động của Spirit trong chuỗi cung ứng của mình.

Hoạt động của Spirit tại Subang, Malaysia, đã được chuyển sang cho Composites Technology Research Malaysia như một phần của quá trình tái cấu trúc.

Một công ty con khác, Fiber Materials, đã được bán cho Tex-Tech Industries hồi đầu năm nay.

Thương vụ của Boeing bao gồm tất cả các hoạt động thương mại liên quan đến Boeing của Spirit và một phần hoạt động tại Belfast, Bắc Ireland. Giá cổ phiếu Boeing đã tăng 2% sau thông tin này, trong khi giá cổ phiếu Airbus tăng gần 1%.

Các bên liên quan đã công bố thương vụ trên có tổng giá trị 8,3 tỷ USD vào tháng 7/2024. Đây là một thương vụ tái cấu trúc lớn trong chuỗi cung ứng hàng không thương mại, giúp Airbus và Boeing kiểm soát trực tiếp các khâu gặp vấn đề trong chuỗi cung ứng của họ.

Trong những năm gần đây, Boeing và Airbus đã hỗ trợ tài chính cho Spirit, công ty gặp khó khăn, được xem là nguyên nhân gây chậm trễ cho một số chương trình sản xuất máy bay, bao gồm Boeing 737 MAX và Airbus A350, A220.

Boeing đã tập trung giải quyết các vấn đề chất lượng sản xuất thân máy bay nhằm ổn định sản xuất dòng máy bay 737.

Spirit được thành lập năm 2005, khi Boeing bán các hoạt động tại Oklahoma và Kansas cho quỹ đầu tư Onex. Spirit sản xuất thân máy bay 737 tại Wichita và chuyển bằng đường sắt đến nhà máy của Boeing ở Renton, Washington.

Trong nỗ lực mở rộng danh sách khách hàng ra ngoài Boeing, Spirit đã mở hoặc mua các cơ sở tại châu Phi, châu Á, châu Âu và nhiều nơi khác ở Mỹ.

Airbus sẽ tiếp quản những hoạt động tại North Carolina, Bắc Ireland, Scotland, Pháp và Maroc. Airbus sẽ nhận khoản bồi thường 439 triệu USD trong thương vụ này./.

Boeing bồi thường hơn 28 triệu USD cho gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay 737 MAX Khoản bồi thường cho gia đình nạn nhân Ấn Độ gồm 10 triệu USD cho tổn thất tinh thần của gia đình nạn nhân, 10 triệu USD cho nỗi đau và sự chịu đựng của nạn nhân trước khi qua đời...