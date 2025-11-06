Boeing đạt thỏa thuận phút chót trong vụ kiện vụ tai nạn máy bay 737 MAX

Thế giới

Boeing đã đạt được thỏa thuận với gia đình bà Mercy Ndivo, một công dân Kenya thiệt mạng trong thảm kịch cùng chồng, để lại một con gái nhỏ và cha mẹ nhưng số tiền bồi thường không được tiết lộ.

Linh Tô
Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX của Hãng hàng không Ethiopian Airlines gần Bishoftu, Ethiopia, ngày 11/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX của Hãng hàng không Ethiopian Airlines gần Bishoftu, Ethiopia, ngày 11/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/11, Tập đoàn Boeing đã đạt thỏa thuận phút chót tại một trong hai vụ kiện dân sự đang được xét xử tại thành phố Chicago, Mỹ, liên quan đến vụ rơi máy bay 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines năm 2019, khiến 157 người thiệt mạng.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 gặp nạn vào sáng 10/3/2019, khi đang thực hiện hành trình từ Addis Ababa (Ethiopia) tới Nairobi (Kenya), làm toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Luật sư Robert Clifford, đại diện cho các nguyên đơn, cho biết Boeing đã đạt được thỏa thuận với gia đình bà Mercy Ndivo, một công dân Kenya thiệt mạng trong thảm kịch cùng chồng, để lại một con gái nhỏ và cha mẹ. Số tiền bồi thường không được tiết lộ.

Sau thỏa thuận này, chỉ còn một nguyên đơn duy nhất tiếp tục theo đuổi vụ kiện đầu tiên liên quan đến vụ tai nạn. Đó là gia đình bà Shikha Garg, công dân Ấn Độ và chuyên gia của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), người thiệt mạng khi đang trên đường tới Nairobi để tham dự Hội nghị Môi trường Liên hợp quốc.

Bồi thẩm đoàn sẽ phải quyết định mức bồi thường dựa trên 4 yếu tố, gồm thu nhập trọn đời của bà Garg, nỗi đau mà bà phải chịu trước khi tử nạn, tổn thất tinh thần của chồng bà và sự mất mát do tang thương.

Luật sư Dan Webb, đại diện cho Boeing, khẳng định hãng “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về vụ tai nạn và đồng ý trả “mức bồi thường đáng kể," song phản đối cách tính thiệt hại của phía nguyên đơn.

Từ năm 2019 đến nay, hơn 150 gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện Boeing với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thiết kế, vận hành dòng 737 MAX. Thẩm phán Jorge Alonso đang xử lý từng nhóm 5-6 vụ kiện riêng biệt. Hầu hết các trường hợp trước đó đã được hòa giải ngoài tòa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Boeing #737 MAX #Máy bay Mỹ
