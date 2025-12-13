Thượng nghị sỹ Dân chủ phản đối cho Nvidia xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc

Quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép hãng Nvidia xuất khẩu dòng chip tiên tiến H200 sang Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các Thượng nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ, những người cho rằng động thái này đang làm suy yếu nỗ lực kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.

Một nhóm gồm 7 Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ Howard Lutnick vào ngày 12/12 để bày tỏ quan điểm của mình.

Nhóm này bao gồm Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren, Elissa Slotkin, Chuck Schumer, Tim Kaine, Michael Bennet, Andy Kim và Ron Wyden.

Các Thượng nghị sỹ gọi quyết định này là "nguy hiểm," từ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh thiết yếu và xa rời nỗ lực đồng thuận lưỡng đảng lâu nay về bảo đảm công nghệ Mỹ không thúc đẩy tiềm lực quân sự, công nghệ Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 8/12, Tổng thống Trump đã thông báo cho Chủ tịch Tập Cận Bình về quyết định cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc và các quốc gia khác. Tổng thống Trump cho biết quyết định này được đưa ra theo những điều kiện nhằm bảo đảm an ninh quốc gia vững chắc cho Mỹ. Đổi lại, Nvidia đã cam kết nộp cho chính phủ Mỹ 25% doanh thu từ việc bán dòng chip H200 này tại thị trường Trung Quốc.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ then chốt.

Kể từ tháng 4, Nvidia bị cấm xuất khẩu bất kỳ mẫu chip AI tiên tiến nào của hãng sang Trung Quốc. Đến tháng 8, Tổng thống Trump đồng ý cho phép Nvidia bán chip H20 - một phiên bản cấp thấp của H200 được thiết kế riêng cho Trung Quốc.

Đổi lại, Nvidia sẽ chia sẻ 15% doanh thu bán hàng cho Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch bán chip H20 này đã thất bại do các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến khích khách hàng không mua dòng chip đó./.

