Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu chip Nexperia cho mục đích dân sự

Ngày 9/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã áp dụng các biện pháp miễn trừ đối với việc xuất khẩu chip của Nexperia đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích dân sự.



Trước đó một ngày, Chính phủ Trung Quốc thông báo đang chờ đợi những hành động cụ thể từ phía Hà Lan để giải quyết tranh chấp liên quan đến Nexperia, vấn đề đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt chip của công ty này và đe dọa ngành sản xuất ôtô.



Trong thông báo mới, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ nước này hoan nghênh nỗ lực của phía châu Âu trong việc hối thúc Hà Lan khắc phục các biện pháp mà Bắc Kinh cho là “sai lầm.”



Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/11 cũng thông báo phía Trung Quốc xác nhận khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu chip của Nexperia.



Nexperia đã vướng vào tranh chấp với chi nhánh tại Trung Quốc sau khi Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát Nexperia từ chủ sở hữu Trung Quốc Wingtech Technology vào ngày 30/9. C

ông ty cũng đã cách chức Giám đốc điều hành người Trung Quốc, do lo ngại công nghệ của công ty có thể bị Wingtech chiếm đoạt.

Ngày 4/10, Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định ngăn chặn Nexperia xuất khẩu chip từ Trung Quốc.

Tập đoàn Wingtech của Trung Quốc mua lại toàn bộ Nexperia từ Tập đoàn Philips, với giá khoảng 3,63 tỷ USD hồi năm 2018. Hiện công ty này là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các dòng chip đơn giản như diode và transistor.

Tuy nhiên, hãng cũng phát triển những chip có công nghệ tiên tiến hơn như chip dùng để tối ưu hóa hiệu suất pin. Lượng lớn chip sản xuất tại Hà Lan được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ôtô và điện tử tiêu dùng.

Phần lớn chúng được lắp ráp tại Trung Quốc và chủ yếu được bán cho các nhà phân phối./.

