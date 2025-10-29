Hàn Quốc: SK Hynix đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 3/2025

Ngày 29/10, công ty sản xuất chip SK Hynix (Hàn Quốc) đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục đạt được trong quý 3/2025 nhờ sự gia tăng mạnh nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI).

SK Hynix - nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới đang thống trị thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) và là nhà cung cấp chip chính cho tập đoàn công nghệ Nvidia (Mỹ).

Trong quý 3/2025, lợi nhuận hoạt động của công ty này đã tăng 61,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 11.380 tỷ won (7,9 tỷ USD), với biên lợi nhuận hoạt động 47%.

Trong tuyên bố về thu nhập của mình, SK Hynix nêu rõ công ty này đã đạt được hiệu suất hàng quý cao nhất từ trước đến nay nhờ sự tăng giá toàn diện của 2 loại chip nhớ DRAM và NAND, cũng như việc giao hằng ngày càng nhiều các sản phẩm hiệu suất cao phục vụ các máy chủ hoạt động dựa vào Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Đây là quý thứ hai liên tiếp SK Hynix đạt lợi nhuận kinh doanh kỷ lục, tăng gần 70% lên mức cao nhất vào thời điểm đó là 9.200 tỷ won.

Sự gia tăng này diễn ra sau thông báo của công ty trong tháng 10 về việc ký thỏa thuận hợp tác với các công ty AI khổng lồ bao gồm OpenAI và Broadcom để cung cấp chip nhớ tiên tiến.

SK Hynix đang chứng kiến "nhu cầu của khách hàng cao hơn dự kiến" và sẽ đặt mục tiêu mở rộng dây chuyền sản xuất cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các công nghệ sản xuất tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành này.

Giám đốc phụ trách tài chính của SK Hynix Kim Woo Hyun nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về chip nhớ AI bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thông qua các sản phẩm dẫn đầu thị trường và năng lực công nghệ khác biệt"./.

Hàn Quốc chuẩn bị xây dựng trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định một cụm chip ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, là khu phức hợp công nghiệp quốc gia nhằm tạo ra trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới vào năm 2030.