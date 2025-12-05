Thế giới

Australia: Nổ súng tại trung tâm mua sắm Sydney

Vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 8h35 sáng giờ địa phương, bên ngoài phòng tập thể dục tại trung tâm mua sắm ở Gregory Hills, cách trung tâm Sydney 45 km về phía Tây Nam.

Bích Liên
Trung tâm thương mại tại Sydney. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sáng 5/12, đã xảy ra vụ nổ súng bên ngoài một trung tâm mua sắm ở phía Tây Nam thành phố Sydney, bang New South Wales (NSW, Australia).

Không có báo cáo về thương vong.

Tuyên bố của cảnh sát cho biết đã nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 8h35 sáng giờ địa phương, bên ngoài phòng tập thể dục tại trung tâm mua sắm ở Gregory Hills, cách trung tâm Sydney 45 km về phía Tây Nam.

Cảnh sát NSW đã được triển khai đến hiện trường, và cho biết đã nhìn thấy hai người đàn ông có vũ trang tại hiện trường và mặc quần áo đen, che mặt.

Phát biểu trên đài phát thanh Nine Entertainment, 2 nhân chứng cho biết đã nghe thấy tới 10 tiếng súng và người dân đã trú ẩn trong các doanh nghiệp gần đó.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

