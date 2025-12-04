Tổng thống Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi USMCA vào năm 2026

Theo Reuters, tờ Politico dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 4/12 tiết lộ Tổng thống Donald Trump có thể quyết định rút nước này khỏi Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) vào năm tới.

Trong podcast sẽ phát sóng ngày 5/12, ông Greer chia sẻ với bà Dasha Burns, Trưởng văn phòng Nhà Trắng của Politico, rằng: “Quan điểm của Tổng thống là ông ấy chỉ muốn những thỏa thuận thực sự có lợi. Lý do chúng tôi đưa giai đoạn rà soát đối với USMCA là để có thể sửa đổi, xem xét hoặc rút khỏi thỏa thuận khi cần.”

Ông Greer cũng nêu khả năng đàm phán riêng rẽ với Canada và Mexico, và chia USMCA thành 2 thỏa thuận, đồng thời cho biết đã trao đổi với Tổng thống Trump về phương án này trong tuần.

Nhà Trắng, cùng Chính phủ Canada và Mexico, chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Hôm 3/12, Tổng thống Trump tuyên bố USMCA-vốn sắp bước vào kỳ rà soát-hoặc sẽ để hết hiệu lực, hoặc sẽ được thay thế bằng thỏa thuận khác.

USMCA, thay thế Hiệp định thương mại Tự do Bắc Mỹ từ năm 2020, quy định 3 nước phải tiến hành rà soát chung sau 6 năm./.

