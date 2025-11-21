Chủ tịch ECB cảnh báo châu Âu ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc toàn cầu

Ngày 21/11, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo châu lục này đang ngày càng “dễ tổn thương” trước các cú sốc như thuế quan của Mỹ và đang tụt lại phía sau trong các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại một hội nghị ngân hàng ở Frankfurt, người đứng đầu ECB nhấn mạnh việc khu vực ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia khác về an ninh và nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu.

Theo bà Lagarde, trong khi tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và các cú sốc toàn cầu ngày càng trở nên mạnh hơn, thị trường nội địa của châu Âu lại “đứng yên,” đặc biệt trong những lĩnh vực sẽ là nền tảng của tăng trưởng tương lai như lĩnh vực số và AI.

Lâu nay, châu Âu dựa vào xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như ôtô, thiết bị nhà máy, dược phẩm..., tuy nhiên, mô hình này không còn vận hành hiệu quả khi tăng trưởng kinh tế châu lục trong những năm gần đây khá trầm lắng, tụt xa so với Mỹ và Trung Quốc.

Bà Lagarde cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần củng cố nền kinh tế nội địa như nguồn sức mạnh để chống chọi với một thế giới bất định.

Chủ tịch ECB đưa ra một loạt cải cách nhằm thúc đẩy khu vực, từ tăng cường hội nhập lĩnh vực tài chính, hạ thấp rào cản thương mại, đến đơn giản hóa các quy trình ra quyết định của EU.

Ngoài ra, bà cũng cảnh báo về nguy cơ “mất tăng trưởng, mất năng suất” đối với khu vực này nếu những cải cách mạnh mẽ không được thực thi./.

