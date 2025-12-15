Thế giới

Châu Âu

Ukraine và Mỹ đạt “nhiều tiến bộ” trong đàm phán tại Berlin

Mỹ và Ukraine tiến gần hơn trong các cuộc đàm phán về hòa bình, an ninh và các vấn đề liên quan tại Berlin, chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo.

Trần Quyên
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ tại Berlin. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ tại Berlin. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, ngày 14/12 cho biết phái đoàn của nước này và Ukraine đã đạt được "nhiều tiến bộ" trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Berlin của Đức.

Trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết thêm hai bên đã thảo luận sâu rộng về kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, lĩnh vực kinh tế và nhiều vấn đề khác. Theo ông, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ và dự kiến gặp lại nhau trong ngày 15/12.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đưa tin Mỹ đã đưa ra đề xuất với Ukraine về cách tiếp cận nhiều giai đoạn, theo đó các đảm bảo an ninh cho Kiev sẽ được hoàn thiện theo thời gian.

Thông tin này được đưa ra sau khi Ukraine nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh cho nước này phải là điều kiện tiên quyết để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu nhận được các đảm bảo an ninh từ các quốc gia riêng lẻ, trong đó có Mỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, ngày 15/12 cho rằng EU nên xem xét các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu tư cách thành viên NATO của nước này không còn khả thi.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu đã được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Đức ở Berlin ngày 14/12. Phái đoàn Mỹ do ông Witkoff và doanh nhân Jared Kushner dẫn đầu.

Phía Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Andrey Gnatov đại diện. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã rời khỏi phòng họp sau khi phát biểu mở đầu cuộc đàm phán.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO cũng sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 15/12 để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Merz sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Phần Lan cùng một số nước khác. Ông Witkoff có thể cũng sẽ tham dự cuộc họp này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #kế hoạch hòa bình #Steve Witkoff Đức Mỹ Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.