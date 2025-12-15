Ukraine và Mỹ đạt “nhiều tiến bộ” trong đàm phán tại Berlin

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, ngày 14/12 cho biết phái đoàn của nước này và Ukraine đã đạt được "nhiều tiến bộ" trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Berlin của Đức.

Trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết thêm hai bên đã thảo luận sâu rộng về kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, lĩnh vực kinh tế và nhiều vấn đề khác. Theo ông, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ và dự kiến gặp lại nhau trong ngày 15/12.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đưa tin Mỹ đã đưa ra đề xuất với Ukraine về cách tiếp cận nhiều giai đoạn, theo đó các đảm bảo an ninh cho Kiev sẽ được hoàn thiện theo thời gian.

Thông tin này được đưa ra sau khi Ukraine nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh cho nước này phải là điều kiện tiên quyết để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu nhận được các đảm bảo an ninh từ các quốc gia riêng lẻ, trong đó có Mỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, ngày 15/12 cho rằng EU nên xem xét các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu tư cách thành viên NATO của nước này không còn khả thi.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu đã được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Đức ở Berlin ngày 14/12. Phái đoàn Mỹ do ông Witkoff và doanh nhân Jared Kushner dẫn đầu.

Phía Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Andrey Gnatov đại diện. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã rời khỏi phòng họp sau khi phát biểu mở đầu cuộc đàm phán.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO cũng sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 15/12 để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Merz sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Phần Lan cùng một số nước khác. Ông Witkoff có thể cũng sẽ tham dự cuộc họp này./.

Tham vấn ngoại giao về Ukraine được thúc đẩy trong bối cảnh mới Trong ngày 14/12, các cố vấn đối ngoại của Mỹ, Ukraine, Đức và một số đối tác khác sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi tại thủ đô Berlin nhằm thảo luận triển vọng chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine.