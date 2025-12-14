Ukraine cáo buộc Nga tấn công tàu hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen

AFP đưa tin Ukraine ngày 13/12 đã lên tiếng cáo buộc Nga tấn công một con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đang vận chuyển dầu hướng dương trên Biển Đen.

Vụ việc xảy ra sau khi một cuộc tấn công của Nga gây hỏa hoạn trên một con tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ tại một cảng của Ukraine hôm 12/12.

Hải quân Ukraine đăng thông cáo trên mạng xã hội: “Nga đã tiến hành cuộc tấn công có chủ đích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên ‘VIVA,’ khi con tàu đang trên đường tới Ai Cập và chở theo dầu hướng dương,” đồng thời cho biết không có thuyền viên nào bị thương và con tàu có thể tiếp tục hành trình.

Hải quân Ukraine cũng công bố đoạn video cho thấy tàu VIVA bị hư hại, với nước trên boong và một vật được cho là động cơ UAV.

Con tàu khi đó đang ở trong Vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine, di chuyển theo hành lang ngũ cốc dọc bờ biển Ukraine, được thiết lập nhằm bảo đảm hành trình an toàn cho các lô hàng nông sản thiết yếu qua Biển Đen.

Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào tàu của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 2 ngày, diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công cảng biển và cơ sở năng lượng trong cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 12/12./.

Nga điều tra loạt vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen Nga đang mở một cuộc điều tra nhằm xác định các tổ chức và những người có liên quan tới loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu chở dầu ở Biển Đen.