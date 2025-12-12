Thụy Sĩ điều tra dịch vụ thanh toán di động của Apple

Ngày 11/12, Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ (COMCO) thông báo mở cuộc điều tra sơ bộ nhằm xác định liệu các điều kiện mà Apple áp đặt có gây cản trở cạnh tranh đối với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động khác trong bối cảnh xu hướng sử dụng điện thoại và đồng hồ thông minh để thanh toán ngày càng trở nên phổ biến.

Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào khả năng cạnh tranh giữa Apple Pay (phương thức thanh toán di động do Apple phát triển) và các ứng dụng thanh toán di động khác trong việc thực hiện thanh toán không tiếp xúc qua các thiết bị iOS tại các cửa hàng.

Vấn đề đáng chú ý là quyền truy cập vào công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), nền tảng cho tính năng thanh toán chạm trên iPhone, hiện chỉ được cấp phép thông qua hệ điều hành iOS độc quyền của Apple.

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ, cuộc điều tra sẽ giúp cơ quan này thu thập thông tin từ các bên tham gia thị trường để xác định xem liệu "táo khuyết" có vi phạm các quy định chống độc quyền tại Thụy Sĩ hay không.

Trước đó, trong năm ngoái, dưới áp lực từ Liên minh châu Âu (EU), Apple đã mở quyền truy cập tính năng thanh toán di động chạm trên iPhone. Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ vẫn tiếp tục kiểm tra các điều kiện mà Apple áp đặt đối với các công ty tại Thụy Sĩ.

Twint, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán di động lớn nhất tại Thụy Sĩ, đã hoan nghênh quyết định điều tra của Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ. Đại diện của công ty nhấn mạnh các bên tham gia thị trường đều có quyền được tiếp cận công bằng.

Theo một nghiên cứu của Đại học St. Gallen, dù không sử dụng công nghệ NFC mà dựa vào mã QR, Twint vẫn chiếm lĩnh 62% thị phần trong lĩnh vực thanh toán di động tại Thụy Sĩ, tính đến tháng 5 vừa qua, trong khi Apple Pay xếp thứ hai với 15,4% thị phần./.

