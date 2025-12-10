Thông tin thêm về vụ rơi máy bay vận tải quân sự ở Nga

Thế giới

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nga ngày 9/12 khẳng định không có người sống sót trong vụ máy bay quân sự rơi ở khu vực phía Đông Moskva, sau khi truyền thông nhà nước trước đó đưa tin có 7 người trên khoang.

Ủy ban Điều tra - cơ quan phụ trách điều tra các vụ án nghiêm trọng - cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến quy định chuẩn bị chuyến bay. Thông báo của ủy ban này nêu rõ: “Ngày 9/12/2025, trong một chuyến bay thử nghiệm, một chiếc AN-22 đã rơi gần làng Ivankovo thuộc tỉnh Ivanovo. Tất cả thành viên tổ lái trên khoang đều thiệt mạng.”

Cơ quan này không nêu rõ số người trên máy bay, song hãng tin nhà nước TASS trước đó cho biết có bảy thành viên tổ lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay chuyến bay được tiến hành sau khi công tác sửa chữa được hoàn thành. Truyền thông nhà nước dẫn tuyên bố của bộ cho hay: “Hôm nay, tại tỉnh Ivanovo, trong chuyến bay thử nghiệm sau sửa chữa, một máy bay vận tải quân sự AN-22 đã rơi. Chiếc máy bay rơi xuống khu vực không có dân cư.”

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai. Tỉnh Ivanovo nằm cách Moskva khoảng 200 km về phía Đông.

Hiện không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hoặc cáo buộc về sự can dự của Kiev.

Các vụ tai nạn liên quan thiết bị và phương tiện vận tải quân sự xảy ra thường xuyên hơn ở Nga trong gần bốn năm chiến dịch tại Ukraine, khi hoạt động và di chuyển quân sự gia tăng./.

