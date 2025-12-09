Theo Moskva, Đại sứ lưu động Nga Rodion Miroshnik ngày 9/12 tuyên bố Ukraine và các đối tác châu Âu đang tìm cách trì hoãn tiến trình đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất và muốn đổ lỗi cho Moskva về sự đổ vỡ của thỏa thuận.

Theo Đại sứ Miroshnik, cách tiếp cận hiện tại mà Mỹ nêu là phù hợp và có thể điều chỉnh theo các nhiệm vụ mà Nga sẽ đề ra, hoặc sẽ trở nên không thể chấp nhận được.

Ông cáo buộc châu Âu đang tìm cách điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng đổ lỗi cho Moskva về sự đổ vỡ của tiến trình gìn giữ hòa bình.

Cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư với nước ngoài, kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga - ông Kirill Dmitriev - cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang tích cực phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine và gây sức ép buộc Kiev tiếp tục hành động quân sự.

Ông Dmitriev nhắc lại năm 2022, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ thỏa thuận về trạng thái trung lập với Nga và tiếp tục xung đột.

Theo ông, những người theo chủ nghĩa toàn cầu, quan chức Anh và Liên minh châu Âu, giới tân bảo thủ, tổ hợp công nghiệp quốc phòng và truyền thông đang tích cực chống đối hòa bình./



