Nga bi quan về tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/9 cho biết Nga vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán giữa phái đoàn hai nước đang tạm ngừng và nếu có được nối lại cũng sẽ kéo dài.

Trả lời báo giới, ông Peskov lưu ý rằng tiến trình đàm phán về Ukraine khó có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Ông cũng dẫn lại lời phát biểu trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine cần nhiều thời gian hơn dự kiến.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tiến trình đàm phán hòa bình giữa phái đoàn của Nga và Ukraine đang tạm dừng, nhưng các kênh liên lạc vẫn tồn tại và hai bên có thể tiếp xúc qua các kênh này khi cần thiết.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ tham dự cuộc tọa đàm bàn tròn với các Đại sứ về vấn đề Ukraine vào ngày 17/9 tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Maria Zakharova nói rõ sự kiện sẽ có sự tham dự của các Đại sứ từ hơn 100 nước, tập trung thảo luận về việc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, mối liên hệ giữa các nguyên tắc này, cũng như triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moskva đang theo dõi chặt chẽ lập trường của Brussels liên quan đến vấn đề tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Bà cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu sẽ “gánh chịu hậu quả” nếu Liên minh châu Âu (EU) tịch thu tài sản của Nga.

Trước đó, báo Financial Times của Anh dẫn lời Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cho biết Brussels có thể cân nhắc thay đổi cách xử lý tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine./.

Ukraine bị tập kích quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột với Nga Theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, Ukraine chịu đòn tấn công của 805 thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các mồi nhử, cùng với 13 tên lửa các loại.