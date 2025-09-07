Ukraine bị tập kích quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột với Nga

Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 7/9, Ukraine đã hứng chịu cuộc tập kích quy mô lớn nhất kể từ khi bùng phát xung đột với Nga cách đây hơn 3 năm khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 15 người bị thương và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev cũng bị đánh trúng.

Theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, Ukraine chịu đòn tấn công của 805 thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các mồi nhử, cùng với 13 tên lửa các loại.

Không quân nước này cho hay đã bắn hạ 747 UAV và 4 tên lửa. Tuy nhiên, 56 UAV và 9 tên lửa đã đánh trúng 37 địa điểm, trong đó có các khu dân cư ở quận Sviatoshynskyi và Darnytskyi của thủ đô Kiev.

Ngoài ra, một tòa nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp cũng bị đánh trúng, nhưng chưa rõ cụ thể là cơ quan nào.

Một số phóng viên có mặt tại hiện trường đưa tin có khói bốc lên từ nóc tòa nhà chính phủ của Ukraine ở Kiev. Tòa nhà này nằm trong khu phức hợp rộng lớn ở trung tâm thủ đô.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận tòa nhà đã bị hư hại do cuộc tập kích và kêu gọi tăng cường trừng phạt ngành dầu khí Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng trước tất cả các thông tin trên.

Đây là lần thứ hai thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công trong 2 tuần qua và diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình chưa đạt kết quả, bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nước khác.

Hiện một số nước châu Âu, do Pháp và Anh dẫn đầu, đang tích cực đẩy mạnh kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm tới Ukraine sau khi Kiev đạt thỏa thuận hòa bình với Moskva.

Tuy nhiên, Nga kiên quyết bác bỏ động thái này và coi đây là điều “không thể chấp nhận được”./.

