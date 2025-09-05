Ukraine phát triển 2 loại tên lửa đạn đạo mới đi kèm hệ thống phòng không

Ngày 4/9, công ty Fire Point của Ukraine thông báo đã phát triển 2 loại tên lửa đạn đạo mới mang tên FP-7 và FP-9, cùng các hệ thống phòng không đi kèm.

FP-7 có tầm bắn 200km, tốc độ tối đa 1.500 m/s, với tải trọng 150 kg bao gồm đầu đạn hoặc các thiết bị như vệ tinh, thiết bị trinh sát, đi kèm hệ thống dẫn đường chính xác. Tên lửa này có thời gian bay tối đa 250 giây và được phóng từ bệ mặt đất.

FP-9 được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Nga, với tầm bắn 855km, tốc độ 2.200m/s và khả năng mang đầu đạn 800kg ở độ cao 70km.

Fire Point cho biết độ chính xác của FP-9 đạt khoảng 20 m. Khác với tên lửa hành trình bay theo quỹ đạo gần như ngang nhờ động cơ phản lực, tên lửa đạn đạo được phóng bằng tên lửa đẩy lên cao trước khi quay trở lại mục tiêu./.

