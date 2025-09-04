Nga nêu điều kiện đàm phán về bảo đảm an ninh cho Ukraine

RIA Novosti đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 4/9 cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng với điều kiện quốc gia này phải phi hạt nhân, trung lập và không thuộc bất kỳ khối quân sự nào.

Trả lời phỏng vấn tạp chí the New Regions của Nga, ông Galuzin nhấn mạnh: “Trong các cuộc đàm phán (giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump), Tổng thống của chúng ta khẳng định Nga sẵn sàng làm việc về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, với điều kiện đó phải là phi hạt nhân, trung lập và không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào.”

Theo ông Galuzin, Nga ghi nhận nỗ lực trung gian của Mỹ và hy vọng động lực tích cực sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska sẽ được duy trì.

Tuy nhiên, ông chỉ trích: “Chế độ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa trên thực tế đã bác bỏ nhu cầu loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Không có nền tảng này, về nguyên tắc không thể thực hiện được các thỏa thuận khác”./.

